Parlamentario Endy Croes: Parlamento a aproba Ley Gaming cu Rudy Croes a laga cla for di 2009

Parlamentario Endy Croes a amplia riba e Landsverordening esta e ordenanza nacional cu a wordo trata diabierna ultimo den Parlamento di Aruba. Desde siman pasa un delegacion grandi di CFATF (Caribbean Action Task Force) ta na Aruba pa haci evaluacionnan alrespecto nan 40 recomendacionnan.

Di acuerdo cu nan recomendacion e paisnan mester ahusta nan leynan di tal forma pa nan cumpli cu e aspecto aki. Tur esaki pa por miho control y combati entre otro labamento di placa y financiamento di terrorismo.

Dia 19 di Augustus Parlamento a aproba ley di LWTF ( Landverordening Witwassen en Terrorisme Financiering) cu diferente cambio alrespecto e mesun tema aki. Sinembargo e e recomendacion 28 di FATF alrespecto supervision riba casino, lotto y weganan di placa tin masha hopi aña pega y no a wordo trata. Recomendacionnan a bin pa trata e ley aki tambe cu ta kla tira den lachi pa asina Aruba por logra un evaluacion total y positivo prome cu e delegacion bay bek y Aruba cumpli tambe cu exigencianan internacional.

Rudy Croes a laga e ley aki cla desde 2009:

E recomendacion # 28 aki sinembargo no ta di awo. Despues di 9/11 pues 11 di september 2001 dia cu Merca a wordo ataca unda a basha e Twin Towernan abou na New York matando masha hopi hende inocente e controlnan aki a bira hopi mas severo. Pues control riba labamento di placa y financiemento di terrorismo. Bou gobernacion di MEP x minister di husticia Rudy Croes mesora a traha riba recomendacion 28 di FATF y a presenta un ley na Parlamento cu ta cumpli a pie de la letra esta e ley di Gaming Board. “Lamentablemente AVP a drenta gobierno na final di 2009 y a benta e ley aki den lachi. Despues di hopi presion di FATF Dowers a core traha un ley nobo y a trece diferente cambio na dje na un manera incorecto cual concepto a ricibi e momento ey un dikke onvoldoende di Raad van Advies y no por a wordo presenta na Parlamento. Simplemente si a trata e Ley manera Rudy Croes a lage atras no tabata tin problema. Capricho politico y AVP kier a complase nan friends and family cu e ley aki y p’esey a core cambie di tal manera cu ta Dowers mes por a nombra nan amigonan di AVP den e Gaming Board y esaki a tranca tur cos. Awor nos a corigi esaki y via un selectie commissie entre otro Bo por wordo escogi basa riba bo cualidades pa cu e funcionnan habri den Gaming Board. Pues ainda despues di hopi aña nos ta bezig ta ruim op y corigi desaster di Mike Eman , Arthur Dowers y AVP pero nos ta logrando poko poko pero sigur,” Croes a bisa.

Andin Bikker a tuma esaki over y a corigi e desaster di Dowers:

Manera MEP a forma coalicion y a sinta na november 2017 Minister Andin Bikker a tuma esaki over mesora y a busca solucion. A reuni cu tur stakeholdersnan bek pa scucha nan precupacionan entreotro AHATA, DAK y Lotto. A trece hopi cambio den e ley unda a bini cu 4 nota di cambio pa asina trese e ley aki bek den balance y normalidad pa e por cumpli cu recomendacion 28 di FATF y pa e por wordo trata. Un cambio essencial tabata protecion pa e 36 empleadonan existente.

Den e ley di Dowers anteriormente manera introduci e Gaming Board e empleadonan actual di Casinowezen ( DAK) lo tabata tin solamente 12 luna pa solicita bek y si nan no cumpli cu rekesitonan pa funcionnan cu Gaming Board ta exigi nan tur a perde trabou y a bay cas. Hustamente e vision di AVP pa manda tur cas y escohe solamente su hendenan . Tin varios empleado yegando nan edad di pensioen y tristo pa mira e trato cu AVP a ancra den nan ley alrespecto e empleadonan aki. Den nota di cambio a corigi e parti aki, a reconose DAK cu ta e departamento di casino wezen y a percura pa ningun hende perde trabou. Den tur cambio tin un aspecto cu nos ta yama e aspecto humano y aki ta unda nos ta tene cuenta debidamente ora introduci cambionan. Na final di dia cu 4 nota di cambio pa corigi e desaster di AVP mas un amienda introduci pa Geoffrey Wever di Raiz e ley aki a wordo aproba unanimamente pa Parlamento. E ley aki e siman aki ainda lo wordo evalua pa CFATF y conforme nos expertonan di DWJZ kendenan a traha duro riba esaki sigur Aruba lo ricibi awor un evaluacion positivo y no lo subi ningun blacklist alrespecto.

