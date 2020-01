Parlamentario Endy Croes: Ohala por DELETE 8 aña di Mike Eman

Parlamentario Endy Croes den fin di siman a repasa diferente rapport entre otro rapportnan di Banco Central y a yega na un conclusion. Mike Eman y AVP a desgracia e pida baranca aki creando e Mega Debe lagando un desaster financiero atras. Mas bo repasa e cifranan mas bo ta puntra bo mes ta unda representantenan di Comercio y Sindicatonan tabata ta pa 8 aña largo? Analisando bo ta mira obviamente cu MEP a laga nos debe nacional bou di 50%, alrededor di 43%. Den 23 aña di 1986 te cu 2009 tur e gobiernonan hunto a crea un debe nacional di 2200 miyon florin desde cu Aruba a drenta Status Aparte cual tabata bou di 50% y bon manehabel.

Promesanan falso di AVP

Mike Eman a core campaña engañando pueblo cu e lo elimina BBO y baha prijs di awa y coriente cu 25.5% from day one! Esaki a gana simpatia den pueblo y ciegamente pueblo a brinda AVP y Mike Eman un oportunidad. Pueblo lo mester ta corda ainda e aventuranan cu e mafiosonan Italiano cu e ruman grandi Henny Eman a comete cual a costa pueblo miyones na garantia y cual pueblo a caba di paga apenas na maart 2018. No obstante Fondo di Desaroyo San Nicolas unda basta hende a cay cera y Tico Croes ex lider di AVP a wordo condena, pueblo a wordo convenci den un campaña feroz yena cu promesanan falso pa duna Mike Eman un oportunidad.

Herencia devastador di Mike Eman

Desde cu Mike Eman a tuma e timon di Aruba over na october 2009 e fiesta a cuminsa. Un set di Parlamentarionan y Ministernan yena cu odio y sed pa poder a tuma nos isla over. A persigui un cantidad di yiunan di tera na un manera cruel. A aumenta e debe di e pais aki cu 2200 miyon den 8 aña y asina a redobla e debe sin misericordia alcansando 90% di Debe Nacional. Pues di cada florin 90 cen ta bay pa paga debe. Asina a hereda e pais. Mike Eman a redobla interes di pais Aruba unda Aruba mester a paga den 2019 un suma di 232 miyon florin solamente na interes. Mike a percura pa mara Aruba na proyectonan PPP di cual pueblo mester paga pa 20 aña largo 80.9 miyon pa aña. Mike a “changa” sindicatonan y laga nan bay di acuerdo pa aumenta edad di pensioen pa 65 aña. Ningun caminda esaki no tabata para den programa di AVP.

Sinterklaas Mike cu placa di pueblo

Mike a regala amigonan manera Sjiemfat 5.3 miyon na deskundig advies, Horizon Consultancy di Richard Arends 4 miyon pa advies, Patrick Paskel cu Speed un otro 7 miyon na propaganda, Coordinadornan 142 miyon florin na salario, Hedging na WEB cual a costa pueblo 230 miyon, a ranca 201 miyon na dividendo for di companianan estatal. Mesun Mike Eman aki tabata tras di e deal di Interbank como consehero, mesun Mike Eman aki a manda EMCO 3 biaha falliet, mesun Mike Eman aki a manda ATV falliet y ta mesun Mike Eman aki di AVP a hera manda Aruba bancarota. No por lubida con el a saca 142 mil di pueblo pa fiesta su cumpleaños 1 di september 2017 riba brug den porta di eleccion. No por lubida tampoco con Mike Eman a “fix” su ruman homber 1.6 MIYON di ATA pa un auto di careda. Bou di liderazgo di Mike prijs di coriente a aumenta cu 35.7% den 8 aña y nos tin e pruebanan. Esakinan ta poco di locual Mike Eman y AVP a haci cu nos dushi baranca tan stima.

Parlamentario Endy Croes ta di opinion pero alabes ta hopi sigur cu si pueblo nunca a duna Mike Eman y AVP e oportunidad na 2009 awe Aruba lo ta mucho mas mihor y pueblo lo ta hopi mas feliz. Nunca pero nunca mas AVP !!

Comments

comments