Parlamentario Endy Croes: Nos a drenta un siman determinante

Nos a gara Militair Knops ta gaña Tweede Kamer cu su contestanan na 25 y 53

Parlamentario Endy Croes ta splica cu e siman aki ta un siman determinante pa cu e futuro di Aruba. Manera pueblo ta na altura desde 13 di maart cu corona virus a haci su entrada na Aruba tur cos a cambia. Mundo henter ta sufriendo mientras Aruba como un isla cu apenas 115000 habitante a wordo afecta masha hopi mes economicamente. Hulanda mesora a brinda Aruba sosten financiero desde April pa Juni. Sinembargo desde Juli nos ta den un enpase cu Hulanda.

/// Militair Knops presionando Aruba pa firma pa Rijkswet a cambio di plaka:

Desde 6 di Juli Militair Knops a manda un pakete di sorpresa cual ta trata di (2) Rijkswet. Uno ta Financieel Toezicht y e otro ta pa un Entiteit establesi na Hulanda dirigi pa 3 Hulandes kendenan lo haci trabou di gobierno banda di un gobierno ligitimo. E manera cu e Rijkswet nan aki ta hinca den otro ta duna ilustracion cu Hulanda lo take over e islanan y lo bin pa keda mescos cu WEMA.

/// Militair Knops a gaña Tweede Kamer den contesta 25:

Dia 27 di Augustus Militair Knops a contesta un total di 79 pregunta hasi door di miembronan di Tweede Kamer. Na pregunta 25 di D66 Militair Knops ta splika cu e poder cu lo duna e Entiteit atraves di e Rijkswet, Hulanda lo percura pa respeta fundamentalmente e autonomia consitucional di islanan suficientemente. Importante segun Militair Knops cu e Entiteit no lo tin ningun poder riba tereno Ley y Regulacion y tampoko lo mete cu Parlamento. Entiteit lo duna sosten y mantene supervision. Segun Parlamentario Endy Croes Militair Knops ta gañando Tweede kamer akinan door di contesta e mitar berdad. Alrespecto e poder ehecutivo esta gobierno den e Rijkswet ta ancra cu e Entiteit ta eherse uivoerende bevoegdheden pues ta sinta den stoel di gobierno. Militair Knops mester contesta henter e pregunta y no mitar berdad.

/// Militair Knops ta bolbe gaña Tweede kamer den contesta 53:

Militair Knops aki riba pregunta di Groen-links si no ta ta bolbe splika cu e proposicion di Rijkswet ta pa traha hunto esta e cooperacion entre Hulanda y Aruba-Curacao y St Maarten. Sinembargo ora Bo lesa artikel 4 di Rijkswet ta solamente Lid 1a ta papia di Ondersteuning en Toezicht. Por lo demas art 4 Lid 1 b,c y Lid 2 ta papia hopi pero hopi kla cu e Entiteit ta mete den bestuurlijke bevoegdheden di Aruba y no solamente Ondersteunend y Toezicht manera Militair Knops a contesta Tweede Kamer. Pues aki Militair Knops duidelijk ta gaña Tweede Kamer un biaha mas. Na contesta 62 di Fractie SP, Militair Knops ta duna un splicasion riba e tareanan di e Entiteit y aki Militair Knops ta contradusi su mes totalmente den su propio contestanan na pregunta 25 y 53. Que berguensa.Di un Militair pa un mentiroso!

