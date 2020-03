Parlamentario Endy Croes: No ta momento pa hunga politica populista

Parlamentario Endy Croes a subraya pidiendo henter pueblo pa refleha den e dianan aki. Parlamento a trata presupuesto 2020 cu cambionan grandi y essencial pa asina crea espacio pa brinda ayudo na tur esnan cu a wordo afecta pa e crisis aki.

Standard & Poors:

Riba pagina 3 di e rapport di Standard & Poors di 17 di maart ultimo Aruba a sali pais number (1) uno riba un lista di 122 pais como e pais mas afecta pa cu e impacto di COVID -19 pa lokual ta regarda turismo. Alabes riba pagina 7 riba un otro tabel Aruba a bolbe sali number (1) uno como e pais cu e detariorio fiscal mas fuerte afectando GDP di pais Aruba

Mocion Populista

Parlamentario Endy Croes a splika cu Fraccion di MEP ta para pa juda hende y sigur tin e hende central. Fraccion di MEP no ta sinti pa hunga cu e sentimiento di pueblo na e momentonan mas vital aki. Fraccion di POR a entrega un mocion pidiendo Parlamentarionan y Ministernan entrega 3 luna Afl.1000,- cada luna di salaris. Rapport di Banco Central di 20 di maart ta conseha cu mester 1.2 biyon pa purba sali di e crisis aki. Economische Zaken su rapport ta duna cu mester 1.3 biyon pa purba sali foir di esaki. E motie presenta pa POR ta significa un aporte di 0.00023% di dicho Parlamentario cu a presente. Fraccion di MEP ta para pa aporta mucho mas cu esaki y no solamente pa 3 luna manera e mocion di POR a splika pero awe no ta e momento pa hunga politico barata. Minister di Finasas a ampli den Parlamento cu den e fase 3 den April proximo esaki lo ta conosi cuanto e aporte di Parlamento y Ministers lo bay ta inicialmente pero na un manera structural tur luna y no 3 luna so. Nos ta den crisis y awor e presupuesto aki ta di sumo importancia y laga e proficionalnan bini cu e calculacion final pero inicialmente a compronde cu esaki ta bay ta mucho mas cu e mocion di POR y Fraccion di MEP sigur lo para tras di esaki asina cu e wordo presenta den siman(nan) nos dilanti.

Situacion actual:

Rapport di Economische zaken a ilustra cu ingreso presupuesta na ingresonan di belasting pa aña 2020 lo cay cu Afl. 627 miyon florin door di efectonan di turismo e crisis mundial. Pa promer biaha den lo conose un Aruba cu “0” turista cu ta nos pilar primordial. Di acuerdo cu bestandenlijst y cifras di SVB a destila den dicho rapport a splika cu 25000 hende lo perde trabou directamente of indirectamente y e efecto pa pais Aruba ta bay ta drastico y hopi grandi. Gobierno ta para pa juda esnan cu a perde trabou y e middel en klein bedrijf y ohala cu den tempo record por logra tin esaki kla pa brinda ayudo. Aruba ta bay ta diferente y sigur no ta bay ta business as ussual. Un presupuesto cu inicialmente promer cu e crisis lo a alkansa 46 miyon di surplus den 2020 awe a cambia pa un deficit di 1.3 biyon. Aruba ban hala faha mara. Ban juda otro pa hunto surpasa algo cu hamas nos a biba pensa di pasa aden. Solaridad y Union mester ta nos motto.Cu Fe y perseverancia nos lo sali dilanti.

