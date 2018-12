Parlamentario Endy Croes: No mas tas di Gucci y Prada pa casa!

Parlamentario Endy Croes a comenta cu durante reunionnan publico di Parlamento a pidi Ministernan concerni pa trece documentonan di RDA, Utilities y Elmar pa asina Parlamento por pone nan mes na altura di locual tabata e maneho di Mike Eman, Mike De Meza y AVP den e companianan aki di gobierno. Minister Presidente momento cu e tabata na turno a suministra un cantidad di file y documentonan cu tur informacion relevante. Pa diferente rason tecnico Parlamento a haya esakinan “ter inzage” esta nan ta wordo poni riba un mesa den sala di Parlamento pa e Parlamentarionan cu tin deseo y necesidad por mira esakinan y tuma algun nota pero no ta permiti pa saca copia ainda pero si kisas poco mas den futuro. Mas cu claro como Parlamentario cumpliendo cu e trabao cu pueblo ta spera di bo como Parlamentario, Croes a repasa cada documento rigurosamente.

Privilegio na compinchi y amigonan

Pa sorpresa di otro mundo Parlamentario Croes no por a kere e sumanan di 5 y 6 cifra cu algun compania a haya for di tanto RDA, Utilities y Elmar. Un di e companianan kendenan tambe a strica mas di 5 MIYON florin di gobierno awor a sali na cla cu nan a strica, haya of kisas “horta” na un forma legal masha hopi placa di e companianan estatal menciona aki riba. Ta incomprendibel con Mike Eman y Mike De Meza a privilegia Patrick Paskel y Speed Andrade via companianan estatal cu asina tanto placa. Ta comprendibel awor dicon prijs di awa y coriente berdad no por a baha. Mediante companianan Tera Group di Patrick Paskel y 24Ora.com di entre otro Patrick Paskel y Speed Andrade a cobra sumanan monstruoso den RDA, den Elmar y den Utilities. Awor por comprende unda e placa di biahamento na cantidad pa carga maletanan di minister tabata bin.

Puitonan a sali for di macuto

Pregunta cu Croes kier lansa mesora na e Directornan di tur e companianan aki ta cu “si nan no tabata tin e poder di frena e Ministernan cu nan peticionnan astronomico pa nan amigonan?” Feestvierend onder de tent ta locual a tuma lugar den e companianan aki. Parlamentario Endy Croes no por comprende cu bo ta wordo buta eynan pa defende e interes di e compania estatal y tabata logico cu bo ta para un of mas Minister cu nan peticionnan fuera di tur contexto pa nan amigonan di cas y amigonan personal.

Conciudadanonan, ta un cantidad di locura a tuma lugar cual pronto nos lo bay over na publica un pa un cu nomber y fam. Pueblo tin derecho pa sa con nan placa a wordo malgasta. Pregunta ta keda si esnan responsabel no lo mester duna cuenta? E Pais aki bou maneho di Mike Eman, Mike De Meza y AVP a perde tur clase di gevoel, norma y balor? No tabata tin e sentimento comun mas? E ser humano ya no tabata conta pero mas bien e placa pa amigo tabata na promer lugar. Patrick Paskel y Speed Andrade ta forma parti di e clan cu a goza no solamente den gobierno pero awor puitonan a cuminsa sali for di e macuto alrespecto companianan estatal tambe.Ta strica nan a strica na un forma monstruoso.

Cranchi a cera

Parlamentario Croes ta splica di tin caba tur detaye y ta cuestion di repasa tur e documentonan aki profundamente unda lo divulga nan pa pueblo por saca su conclusion ta pakico e gruponan aki di Tera Group y 24Ora.com cueste loke cueste lo keda manipula pueblo. Cranchi a cera y nan ta desespera. Bida di luho y tasnan pa señora manera tasnan di Louis Vuitton, Gucci, Carolina Herrera y Prada a bira difícil pa cumpra awor. Wel mester trece poco hende bek na realidad. Pueblo no por tabata sufriendo anto algun di boso cu conocemento di Minister y Directornan na un manera cruel tabata chica placa for di companianan estatal. Keda pendiente pueblo pasobra pronto nos lo bin afor cu tur cos y no lo descarta investigacion pa wak si e eficacia (doelmatigheid) di e placanan aki a cuadra cu nan proposito, Croes ta termina bisando.

