Parlamentario Endy Croes: Najaarsnota a drenta Parlamento y ta mustra hopi bon

Parlamentario Endy Croes ta convenci cu Gobierno actual maniobrando todo por todo pa rescata Aruba for di un desaster cu a wordo hereda y ta logrando esaki. Den e curso pa pone Aruba bek riba rails corecto ta tuma no solamente tempo pero inteligencia, curashi y boluntad. E tres ultimo aspectonan aki e gobierno anterior no tabata tin. Tanto Minister Presidente Evelyn Wever Croes como Minister di Finansas Xiomara Ruiz Maduro cu nan curason na e lugar corecto y hunto cu nan team a traha un plan consistiendo di un “modelo” corecto pa asina saca e pida baranca aki for di un abismo y scapa Aruba pa no bati bancarota.

E magnitud di e desaster

Curashi ta un palabra cu no ta tur hende tin y sigur no e gobierno anterior. Pueblo di Aruba awor tin comprension pa e situacion y ta compronde mihor e Mega Debe cu AVP a crea pero alabes pueblo ta carga e speransa cu e Coalicion aki lo corigi e situacion bastante rapido. Realidad di bida sinembargo ta diferente. E magnitud di e desaster cu Mike Eman a laga atras no ta algo simpel y ta rekeri un atencion hopi profundo. No ta por nada Mike Eman a grita den Parlamento cu e ta orguyoso di e debe y e debe t’ey pa pueblo bay pag’e den futuro. CAFT y Hulanda a confirma na januari 2018 – net 1 luna y mey despues cu Mike Eman a bay cas – cu e debe ta astronomico y cu cada baby cu nace awe tin un debe riba su cabes di 40 mil florin. Tambe a wordo reconfirma cu Mike Eman y AVP a presta den 8 aña un suma di 2.2 Biyon florin.

Na 2020 lo no presta mas

Tambe den e protocol cu Hulanda a firma na november 2018 tin ancra cu si sigui e rumbo corecto cu e gobierno actual a scoge, e debe nacional lo baha y alcansa 70% na 2027 y 50% na 2039. Pues aki 20 aña e ta yega bek unda MEP a lag’e na 2009. Tristo no? Esaki ta e tristo realidad di e desaster di Mike Eman. Mike Eman tabata presta entre 300 y 400 miyon pa aña pa cera su begroting. E aña aki e gobierno actual tin un deficit di 25 miyon y otro aña no lo presta mas, sino lo bay tin un surplus di 25 miyon. Den e Najaarsnota actual por a compronde cu e 25 miyon programa pa cera begroting tambe ta mustrando mihor y tin e chens grandi cu final di aña esaki lo ta solamente 4 miyon. Esaki ta e señalnan di un bon disciplina combina cu un maneho corecto y profesional.

E siman aki Parlamento lo yama e Minister di Finansas den un Bijeenkomst pa e bin duna splicacion riba e halfsjaars nota. Aruba ta den bon man y Aruba ta riba e bon caminda. Nunca pero nunca mas por permiti AVP pa bin bek.

Comments

comments