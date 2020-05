Parlamentario Endy Croes: Na Mike de Meza “Cry Baby Cry”

Parlamentario Endy Croes a tuma nota cu x ministernan corupto di AVP ainda ta jora despues cu Gobierno a firma e Termination Agreement cu CITGO diahuebs ultimo. Manera ta conosi algun siman pasa Parlamento a trata y aproba un Ley cual a apodera (3) Ministers tanto Minister Presidente, Minister di Financien y Minister di Infrastructura pa firma y termina e contracto desventahoso di 2000 pagina cu AVP a firma cu CITGO.

/// Mike de Meza a stroba Parlamentarionan pa hasi nan trabou:

Nos ta corda con MEP den oposicion e tempo aya a protesta energicamente con nan a wordo trata den henter e proceso di CITGO. AVP a trapa riba democracia. Un contracto desventahoso pa pais Aruba di alrededor di 2000 pagina a wordo manteni secreto pa Parlamento. Despues di hopi critica y presion publico Mike de Meza y AVP a laga “oposicion” esta MEP mira e contracto aki al estilo di e mafioso “Al Capone”. Parlamentarionan e tempo aya Xiomara Maduro y Ady Thijsen mester a sinta apenas 2 ora den un sala cu (3) watch dogs di AVP pa por repasa 2000 pagina “ter inzage” cu AVP y gobierno a negosha pa casi 2 aña largo cu CITGO. Dieptriest! ( mira e potret exclusivo adhunto)

/// Kiko Mike de Meza y AVP tabata tin tanto di sconde?

Recien por a tuma nota di reacion infantiel di Mike de Meza contra Promer Minister Evelyn Wever Croes momento cu a firma e Termination Agreement pa finalmente libera Aruba di a contracto cu CITGO. Mike de Meza a expresa su mes cu gobierno no lo a hasi suficiente pa salba e projecto CITGO. Remarcabel ta cu den diferente “bijeenkomst” durante 2018 y 2019 Promer Minister a bin Parlamento y a brinda splikacion amplio di e complicasion cu CITGO ta pasando aden primordialmente despues cu OFAC ( USA) a pone embargo riba PDVSA y CITGO. Consecuentemente CITGO no por a jega na financiamanto pa cumpli cu su obligacionnan di acuerdo cu e contracto cu Mike de Meza y Mike Eman mes a firma. Mike de Meza a escohe pa no atende ningun di e “Bijeenkomstnan” aki den Parlamento unda e por a hasi pregunta y cumpli cu su trabou como Parlamentario. Den luna di April Parlamento a trata e Ley pa cu e Termination Agreement unda porfin Parlamento pa promer biaha por a ricibi TUR pero TUR documentonan alrespecto e famoso contracto desventahoso di CITGO. Algo cu a hala hopi atencion ta entre otro e companianan di AVP y aliado cu tabata strika plaka den CITGO y cu lo a perde trabou. Banda cu Richard Arends y su compania Horizon a cobra 4 miyon na conseho, Theragroup di Patrick Paskel y Speed a suta 7 miyon na propaganda, Abogado Sjiemfat a cobra 5.3 miyon na advies pa gobierno y negosha contractonan desfaborabel pa Aruba a tuma di un compania PMEC ( liga na Mike de Meza) cu tabata traha directamente cu CITGO y a suta hopi pero hopi plaka. Esakinan kisas ta partinan cu lo mester a keda skondi pa pueblo? Parlamentario Endy Croes ta reta Mike de Meza pa contesta.

/// Pa tur claridad AVP a firma cu CITGO Aruba pues un Dode Mus:

AVP a negosha 2 aña largo cu CITGO Petroleum Corporation cu ta un compania jui di PDVSA establesi na Housten esta esun cu berdaderamente tin plaka. Den memorie van toelichting di e ley di september 2016 esaki a wordo constantemente menciona. Pero momento cu a firma e contracto oficialmente AVP NO a firma cu CITGO Petroleum Corporation ( esun cu plaka) pero a tuma tur hende hasi. AVP ( gobierno) a firma cu 3 compania bashi esta CITGO Aruba Holding LCC, CITGO Aruba Refinery y CITGO Aruba Termina. Cu apenas 50.000 florin a lanta esakinan. Esaki ta e tristo berdad di Mike de Meza y AVP.

Comments

comments