Parlamentario Endy Croes: Na e Miyonario Richard Arends

Parlamentario Endy Croes ta siguiendo e desaroyonan den Parlamento, e aparato mas halto di Aruba. Un di e rolnan di mas importante di Parlamento di Aruba ta controla gobierno. Gobierno ta presenta su vision y maneho y ta traduci esakinan den cifranan mientras Parlamento su trabao ta pa lesa tur e stuknan y haci lo mas tanto pregunta posibel pa asina tin claridad promer cu bay over na vota riba e ley por ehempel di presupuesto di Aruba. Parlamentario Endy Croes ta haya sumamente tristo pa den e instancia di mas halto di Aruba tin un “roversbende” como representantenan di AVP.

E sospechoso Benny Sevinger

Benny Sevinger por ehempel recientemente husticia a drenta su cas y a entreg’e un documento cu e ta sospechoso pa cu 5 diferente cargo. Sin ningun tiki escrupulo y cu un cara di coco manera ‘de que yo no fui’ Benny ta sigui grita den prensa manera nada no a pasa y cu husticia y henter pueblo ta robes pero e ta Santo manera Papa di Roma. Wel tin pruebanan entrega na Ministerio Publico di 1 solo tereno di casa di Gaby Werleman cu a wordo bendi pa 3.5 miyon US DOLLAR.

E wowo preto di Mike Eman

Banda di Benny Sevinger tin un miyonario tambe representante di AVP den Parlamento. E miyonario aki conoci bou di e nomber di Richard Arends tabata gana inicialmente 14 mil florin pa luna como consehero di Mike Eman. Na aña 2014 el a dicidi cu esey no ta suficiente y a lanta su compania Horizon Consultancy y a cuminsa cobra 25 mil pa luna pa sigui conseha Mike Eman pero awor por medio di su compania. Asina Richard a structura su compania y como e wowo preto di Mike Eman el a drenta Utilities cu su compania Horizon y banda di ta cobra 25 mil pa luna for di gobierno el a cobra 585 mil pa duna Utilities conseho. Esaki tampoco tabata suficiente pasobra Richard a haya un tereno “prime land” na Malmok for di Benny y mester traha su mansion (cual awor ta ful cla caba) na Malmok promer cu AVP a bay cas. Asina Richard a maniobra birando bon brother di Mike de Meza tambe.

Contractonan lucrativo

Mike de Meza ta conoci como e Sinterklaas “mafia star” di Aruba. Asina Richard Arends su compania Horizon a wordo contracta pa RDA tambe cual apenas a cuminsa hala rosea. Aki Richard Arends a strica 485 mil florin como consehero. Pero esaki tampoco tabata suficiente y Richard Arends a lobby cerca Mike de Meza y asina a cera un contracto lucrativo como Director Financiero di RDA na balor di Afl. 22.375,- pa luna cu masha hopi beneficio y un bunita suma di 2.6 Miyon pa esun cu kier kibra e contracto aki. Tipo di hendenan asina AVP tin den Parlamento pa hiba e trabao di control awe.

Parlamentario Endy Croes ta splica cu pueblo por compronde si cu Parlamento ta den un decadencia total? Esaki ta motibo tambe cu nunca pero nunca mas pueblo mester duna AVP un voto di confiansa. Nos ta keda cu e confiansa cu pronto husticia lo vence tur maldad.

