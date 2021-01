Parlamentario Endy Croes na Benny “Avestruz” Sevinger: Aña di Liberacion por termina den un aña di Encarcelacion?

Parlamentario Endy Croes a tuma nota di un Benny Sevinger bastante desespera kier purba hasi un “come back” den aña di elecion. Na promer lugar nos tin entendi cu tin un discusion hopi pisa den topnan di partido “berde” kendenan ta reuni regularmente den e building di EMCO. E reunionnan aki ainda ta wordo dirigi pa e “oudzeer” di AVP esta Henny Eman. E disputa actual ta como lo siguiente. Aunke cu Benny Sevinger ta di playa pabou y ta carga basta sosten di Rancho y Madiki y vecindario partido AVP no ta kere cu Benny mester wordo postula pa cu elecion 2021. Alaves di e latinonan den playa Benny a haña basta sosten. Nos tur ta corda e rijnan largo para pafor na cas di Benny pa haña tur sorto di carta firma sea pa tereno of permiso pero despues di elecion 2017 tur promesa y firma di Benny a resulta den mentiranan flagrante. Benny nunka a procesa esakinan. Pues nan a keda na promesanan bashi. Benny a engaña e latinonan.

//Top di AVP tin miedo cu Ministerio Publico lanta Benny den pleno elecion:

Segun fuente veredigno pero hopi yega, e top di partido AVP tin masha hopi desgusto den esnan cu a resta den e partido AVP. Un oposicion hopi zwak y parse deprimi. Ni pia sushi di Henny Eman of Mike Eman tempo nan a lidera oposicion. Alaves hopi exigencia den partido pa numbernan chiquito entrenan numbernan 2 y 3 di Benny y Mike de Meza. Esnan den Parlamento actual manera Richard Arends y Robert Candelaria ta poniendo masha presion interno pero enrealidad nan ta nul coma nul. Un x- docente di Universidad Aruba tambe ta bringando pa top 5. Interno mes tin un grupo di hoben kier bula cabez di Mike Eman pa asina tuma liderasgo di AVP over como cu nan ta pensa mas den un politica moderno y no mas e poltica di avestruz araza cu tur cos di pueblo. Top di partido frequentemente ta expresa nan inquietud cu e chens ta grandi cu Ministerio Publico por lanta Benny den pleno elecion y esey lo ta devastador pa henter partido. Pues problemanan ta herbe den ceno di AVP.

/// Aña di Liberacion of ta aña di Encarcelacion?

Frapante tabata Benny Avestruz Sevinger siman pasa den prensa papiando cu aña di elecion lo ta aña di liberacion di Aruba for di e gobierno actual. Benny a bin cu hopi alegacionnan biew sin base y kier a purba bende AVP su mal trabou, e desaster financiero y Mega Debe di AVP apesar di tur cos. Con Benny por papia di aña di Liberacion si su dianan ta cerca? No ta mihor Benny enfoka su pensamento riba Encarcelacion? Benny ta sospechoso di 5 encargo hopi pisa den fraude y corupcion cu tereno y Ministerio Publico tin tur pruebanan contudente pa cu e caso grandi aki. Benny a firma mayoria documento dunando cooperacion y hasiendo mal uso di su poder. Terenonan a wordo bende na balor di 3.5 miyon us dollar pa un. E palabra Corupcion ta keda chiquito pa Benny. Pues cos ta cushinando y cos ta preta. Ta manera un pia size 12 gepress den un sapato size 10. Ta hopi mes e cos aki ta primi. Benny su suerte ta cu den boca di pueblo ta wordo papia di un Ministerio Publico cu velocidad di morocoi. Apesar di esaki tin un PG nobo desde September y pronto nos lo mira accion. Pues pa Benny Sevinger un sospechoso pisa di husticia kier tribi di bisa pueblo pa join AVP paso AVP ta trahando riba su plan pa salba Aruba ta muestra cu Benny ta basta leew di realidad. Ta ki confiansa pueblo aki por tin mas den AVP? Keda pendiente Benny. Purba sosega Bo curpa bon anochi y prepara Bo defensa pa ora nan pasa lanta Bo. E aña di Liberacion cu Benny kiermeen por bien termina den un aña di Encarcelacion!

