Parlamentario Endy Croes: Ministerio Publico “under fire” den pueblo

Parlamentario Endy Croes ta amplia riba un desgusto enorme cu ta bibando den pueblo. Esaki ta notable comokiera cu pueblo ta expresando esaki publicamente. Bo drenta supermercado , entiero of na cualkier lugar esaki ta e prome pregunta cu mas Bo ta haña. Merdia na radionan emisoranan por tuma nota di criticanan fuerte den direccion di Ministerio Publico expresando nan disgusto. Confiansa di pueblo den comunidad pa cu Ministerio Publico aparentemente a bay perdi. Pueblo ta di opinion cu politica a mescla den Ministerio Publico y tambe nan ta compara Corsow cu Aruba unda segun pueblo Ministerio Publico di Corsow si ta actua y mucho mas rapido cu esun Aruba. E tarea duro cu un Parlamentario ta encontra su mes cune tur dia ta pa mantene pueblo calmo. Ta pidi pueblo poco mas pasenshi splikando cu e trabounan di Ministerio Publico ta uno duro y dificil y complica cual ta tuma tempo pa trese tur pruebanan riba mesa prome cu bay over na detencion y/of mesa berde pa Hues por sentencia esnan culpabel. Pues no perde confiansa den Ministerio Publico.

/// Algun caso andando pa mas cu 2 aña:

Caso IBIS por ehempel na augustus 2015 a entrega keho contra x minister di AVP Paul Croes, na Maart 2017 a haci e prome inval na su cas y na augustus 2017 a detene Paul pa mas di 80 dia. Den corte Paul Croes a wordo sentencia na 4 aña di prison. Paul a apela y na caminda a cambia abogado unda Ministerio Publico a duna Paul mas tempo pa su abogado por repasa cu caso. Lo ta bon pa Ministerio Publico informa pueblo ki tempo mas o menos e caso aki lo ta bek den corte esta den Hoge Beroep. Por anticipa cu mucho cos no lo bay cambia den un futuro sentencia final cu (3) Hues como cu e manera cu Paul Croes x minister di AVP a “HUZZLE” chinesnan tabata feroz y cruel pa por lo menos 2000 ontheffing a cambio di placa. Esaki ta prueba den tapmento di telefoon, declaracion di testigonan y e rekisitor di fiscal. Caso Avestruz di un otro x minister di AVP esta Benny Sevinger. Keho a wordo entrega desde Maart 2018 y a pasa algo mas cu 2 aña. Ta trata di un caso di corupcion masha grandi unda a bende tereno esta patrimonio di pueblo na gran escala pa sumanan miyonario den un construcion entre amigonan di Benny. Benny a haci entre otro mal uso di su poder pa facilita e actonan di corupcion aki. Pues un NV di amigo(nan) di Benny ta haña optie riba tereno comercial unda tin dealnan traha cu cumpradornan Venezolano kendenan ta cumpra shares di e NV y a optie ta bay cune cu cooperacion di Benny. Comisionnan grandi tabata core via banconan na Panama y Miami y aparentemente Benny su parti tabata yega riba un cuenta na un Banco na Colombia. Pues un caso hopi grandi cu tin Ministerio Publico su mannan yen pero sigur lo mester mira luz di dia pronto. Mike Eman den caso “Wasmachine” a ricibo placa preto di Roberto Rincon pa cu eleccion na 2013. Awor a sali na kla con Mike y AVP por a paga pa un lighting parade cu 13 banda pa pueblo por a jump pornada pa cu ciere di campaña. Asina a cumpra votos cu placa preto. Si instancianan manera MOT a funciona debidamente Mike Eman nunca por a bira Promer Minister pa di dos biaha. Esaki awor ta prueba y ta keda Ministerio Publico pa haci su trabou cu deligencia y haci un investigacion profundo di e cuenta di banco di Fundacion campaña Mike Eman kende a ricibi e transferencia di 50 mil us esta casi 90 mil florin. Ken sa cuanto placa preto mas a pasa akiriba desde 2001 cu a lanta e cuenta aki. Ministerio Publico despues di investigacion por contesta pueblo alrespecto esaki. Finalmente Parlamentario Croes ta pidi pueblo pa keda calmo y brinda e espacio necesario na Ministerio Publico pa caba cu nan trabou.

Comments

comments