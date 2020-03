Parlamentario Endy Croes: Ministerio Publico ta avansando

Parlamentario Endy Croes siman pasa a saca un artikel “ De falend OM” pidiendo Hulanda refuerso tijdelijk pa Ministerio Publico. Manera nos sa cu Ministerio Publico ta onder bemand den expertisio y mankracht y banda di casonan grandisimo di corupcion di x ministernan di AVP nan man ta jen cu daily operations pues tur e casonan routinario. Cuminsando na Paul Croes x minister di AVP kende a wordo sentencia na 4 aña di prison mas 10 aña cu e no por aparese riba ningun lista publico nos tin e caso andando di Benny Sevingere otro x minister di AVP kende ta e sospechoso primordial den caso di corupcion y fraude miyonario di “tereno gate” cual caso Ministerio Publico a dune e nomber di “Avestruz”. Durante fin di siman Parlamentario Endy Croes a sigui splika di a bolbe atende diferente actividadnan publico y a hasi varios bishita na cas di concuidadanonan y e tema cu mas ta bin dilanti ta e hecho dicon Ministerio Publico ta tardando asina hopi cu e casonan di corupcion y fraude politico. Parlamentario Endy Croes ta sigui splika cu e ta comunica na pueblo pa nan tin pasenshi y confiansa den Ministerio Publico pero alabes ta splika cu e ta den proceso pa hasi peticion na Hulanda pa duna Ministerio Publico un man y te hasta un tijdelijke toezicht met steun al estilo di CAFT pa asina rond af e casonan pisa cu pueblo tin den nan curason. Benny a grita den Parlamento cu I dont give a dahm! Pues horta e pais aki na mal ordo y colabora como facilitador pa diferente amigonan bende opties riba terenonan comercial via Shares den NV’s cu ni tabata existi momento cu el a haña e opties pa miyones. Asina Benny Sevinger y Paul Croes ala estilo bandoleros a maneha e pais aki pa enrekese nan mes. Parlamentario Endy Croes ta compronde e angustia y rabia cu ta bibando den pueblo riba ambos caso cu ta tumando demaciado tempo pero ta keda pidi pueblo e pasenshi nesesario como cu nos ta bezig buskando alternativa pa brinda sosten sea via expertisio of mankracht pa asina Ministerio Publico por adelante den nan trabou. Nos no por lubida e documentonan cu tin riba mesa unda den un solo transacion di bendemento di tereno a bay 3.5 miyon dollar y tur esaki cu cooperacion di Benny Avestruz Sevinger di AVP. Hendenan aki no tin derechho pa bolbe nunka pero nunka mas y alabes mester duna cuenta dilanti mesa berda y paga pa nan actonan. No mester descarta cu afpak team na su debido tempo mester actua tambe contra nan.

