Parlamentario Endy Croes: Militair Knops tin nevenfunctie y ta ok?

Parlamentario Endy Croes ta amplia riba un cuestion cu el a encontra cune alrespecto Staatssecretaris Militair Knops. Manera ta conosi Militair Knops ta esun encarga cu kier pusha Aruba den un skina sin salida. Kier cumpra Consensus sin a negosha nunca cu Aruba. Esaki tabata e situacion 6 di Juli momento cu Knops a manda (2) Rijkswetten mas 218 pagina na documentacion forsando Promer Minister pa firma “ zogenaamd” Consensus den 4 dia pa e wordo trata den Rijksministerraad dia 10 di Juli ultimo. E plan diabolico aki no a wordo logra. Tur esaki cu prohibicion cu Parlamento por a lesa e documentonan aki. Que manera di mas baho pa buska Consensus. Colonialismo Ten Top!

/// Militair Knops ta doño di un compania cu ta brinda servicio na Gobierno:

Na Aruba tanto Knops pero tambe Parlamentarionan manera Bosman y Van Raak constantemente ta tilda Aruba di corupcion. Alavez ta compara tur cos cu 10-10-10 desde cu St Maarten y Corsow a hanja nan Status Aparte. Nan mester siña diferencia cu Aruba su Status Aparte ta data desde 1986 esta desde 34 aña pasa. No obstante e comparacion nan tur dia tin grito di Corupcion. E gobierno aki ta para pa combati corupcion y coruptonan manera Paul Croes, Benny Sievinger y Mike Eman tur tin kehonan pisa contra nan y ta spera cu e PG nobo di Hulanda hasi su trabou na drechi y cumpli cu investigacionnan andando. Militair Knops a entrega un lista di su “nevenfuncties” y sopresivamente nos a tuma nota di un compania Cortex BV kende ta duna servicio di inteligencia y seguridad na gobierno Hulandes. A bin resulta cu un otro compania Jorim Holding BV ta 10% doño di Cortex BV. Jorim Holding BV ta 100% di Militair Knops himself. Na 2017 Knops mes a jena “inkomsten niet bepaald”. Pues alavez Militair Knops ta scondiendo su entradanan extra cual como empleado publico Bo no por hasi. Mi lo kier sa un reacion di Bosmannetjie y Van Raak alrespecto esaki. Parlamentario Endy Croes basta indigna contra e actitud di algun Politiconan Hulandes y ta termina bisando. Hancho pa Bo y small pami. Ban pone tur cos den cotexto di realidad. Cuminsando na trata otro y deal cu otro cu respet mutuo. Nos no ta cuidadano di segunda categoria!

