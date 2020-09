Parlamentario Endy Croes: Militar Knops ta confirma cu Mark Rutte a gaña

Parlamentario Endy Croes a reaciona riba un conferencia di prensa cu Secratario di Estado Militair Knops a tene pa pueblo di Aruba. VNO representante di Hulanda na Aruba a yama e conferencia di prensa aki. Preguntanan a wordo gescreen pa VNO promer cu nan por a bay den aire. Asina tin bastante preguntanan clave segun fuentenan di informacion cu no a wordo hasi na Knops.

/// Knops ta confirma cu Mark Rutte ta e gañador:

Mark Rutte ta sali bisa despues cu Minister President a tene un discurso nacional cu Hulanda no ta negosha y e ayudo cu Hulanda kier brinda ta take it or leave it. Knops di otro banda ta sali bisa cu desde Juli e ta den “onderhandeling” cu Minister President y praktikamente hasta den vakantie. Pues Knops ta confirmando akinan cu ta negoshando mientras Mark Rutte ta bisa cu no ta negoshando. Cu esaki Parlamentario Croes ta conclui cu Rutte ta esun cu ta gañando riba e aspecto aki.

/// Knops a admiti cu el a schrap 136 Miyon sin advies di CAFT:

Durante Conferencia di prensa di Knops el a ricibi algun preguntanan critico di prensa. Akinan Knops a admiti cu “eenzijdig” Hulanda sin previo consulta a schrap 136 miyon di Aruba sin advies di CAFT. Proceso normal Aruba ta pidi un prestamo pa 3 luna y CAFT ta scrutina esaki y ta duna su advies pa despues Rijks Ministerraad tuma e desicion final y 99% ta sigui conseho di CAFT. CAFT 24 di Juni 2020 a duna positive advies pa 204 miyon pa lunanan Juli-Augustus-September. Knops sinembargo dia 4 di September a informa Aruba cu e 204 miyon ta di Juli pa November esta pa 5 luna. Esaki ta sin ningun consulta cu Aruba y sin conseho di CAFT unda consecuentemente Aruba a hanje obliga di subi mercado pa presta e placa aki. Nos ta lamenta masha hopi e actitud bochornoso di Militair Knops unda e ta malusa su poder pa pone presion momento cu Aruba ta pasando den hopi dolornan grandi. Un cos ta sigur. Nos tin un pueblo orguyoso y balente cu a surpasa tur otro retonan y esaki lo no ta diferente. Sea cu Hulanda of sin Hulanda nos lo percura pa saca Aruba for di e crisis aki. Hopi portanan ta habriendo.

