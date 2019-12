Parlamentario Endy Croes: Mike Eman ta loco de remate

Parlamentario Endy Croes ta keda sorprendi cada rato cu e astucia di Mike Eman cual no ta yega na un final. Tur hende na Aruba, Hulanda y den Reino pero tambe banconan na New York ta na altura cu Mike Eman y AVP a desgracia finansas di Aruba di tal manera unda casi Aruba a bati bancarota bou di Mike su encargo. Si no ta pa e pueblo inteligente cu a saca Mike Eman y AVP for di gobernacion na september 2017, Aruba lo a crash. Nos florin tabata na peliger. Debe Nacional den 8 aña di Mike a redobla. Mike Eman a presta 2200 miyon esta 2.2 BIYON den 8 aña. Di cada florin 90 cen ta bay pa paga debe. Pago di Interes di pais a redobla den 8 aña y a alcansa 232 miyon pa aña cual ta igual na 635 mil pa dia. Tur experto a reconfirma esaki momento cu Coalicion a trece claridad financiero hereda riba mesa. Un Mega Debe crea pa AVP y Mike Eman.

Mike a manda EMCO bancarota

No ta promer biaha cu Mike Eman a causa desaster. Nos por corda con Mike Eman a causa desaster cu su propio empresanan y empresanan di famia Eman. Manera e mes a bisa cu e ta orguyoso di e debe y e debe t’ey pa nos tur bay pag’e pa futuro. EMCO bou maneho di Mike Eman a bay failliet batiendo bancarota no un pero tres biaha. Pa refresca Mike su memoria mi mester record’e con EMCO bou su maneho a presta 2 miyon florin na 1997 na un tarifa di “0”% di interes cual famia Eman so por a haya y na 2004 EMCO a bati bancarota (mira bijlage).

Mike a manda ATV bancarota

Nos no mester lubida con e planta di television di AVP esta ATV canal 15 maneha pa Mike Eman y su General Manager Doina Eman tambe a bati bancarota. Tur esaki siendo AVP ta na mando. Segun informacion pa hopi aña nan no a paga ni huur di e edificio unda ATV tabata opera. Ultimo ora un Mike Eman desespera a pusha tur su empleadonan di ATV den Tele Aruba y FFD pa scapa nan peyeho. Mescos Mike y Henny Eman a hera manda FCCA bancarota cu e deal di Interbank. Aki tambe 42 miyon a somenta.

Awor Mike kier ta e gran salbador

Lugar Mike Eman acepta su erornan pidiendo pueblo un disculpa general pa e desaster y crimen cu el a causa Pais Aruba, Mike kier ple awe un gran SALBADOR. Mike recientemente a splica cu Aruba tin un “mondelinge aanwijzing”. Ta di unda Mike ta sali cu un bobedad asina? Unico aanwijzing (KB) cu Aruba a conoce ta contra Watty Vos na 1994 (lesa rapport Koerten con Henny a traiciona Watty y colga su cabes) y e di dos KB ta contra Mike Eman himself na 2014 unda Mike a drenta panico y a bay den welga di hamber, yama tur e Hulandesnan pa verkrachters, pone su coordinadornan bati weya gritando ‘firma awor’ bebiendo Ensure anochi enbes di subi avion bay busca pa regla su desaster. Pues Mike Eman ta parce un hende den ansha di morto pero ainda kier purba gaña e pueblo aki.

Deficitnan di Mike Eman a yega su final

Parlamentario Endy Croes ta orguyoso di e pueblo balente kendenan a core cu Mike Eman na 2017 mandando AVP atras cu 10 mil voto y asina a duna espacio pa un Gobierno drechi y responsabel pa salba Aruba trahando cu un vision unico pa hiba Aruba riba e bon rumbo financiero den añanan nos dilanti. E añanan di deficitnan monstruoso di Mike Eman a yega su final momento cu na 2020 Aruba lo conoce un presupuesto cu un Surplus di 29 miyon florin despues di 11 aña. Pa tur e motibonan aki nunca pero nunca mas pueblo por vota AVP ni pa Mike Eman.

