Parlamentario Endy Croes: Mike Eman frontal contra Ministerio Publico

Parlamentario Endy Croes a keda babuca riba e actuacion infantil di Mike Eman. Despues di un siman di silencio, Mike Eman a bay conferencia di prensa pa baha frontalmente riba Ministerio Publico. Mas tristo ta cu Robert Candelaria y Arthur Dowers a bay para cu Mike schouder cu schouder apoyando e cuestionamento di Mike Eman den direccion di Ministerio Publico. Sinembargo no ta nada nobo cu Ministerio Publico ta investiga candidatonan, parlamentarionan, ex ministernan di AVP.

Sentencia pa Tico Croes y Paul Croes

Henny Eman y Tico Croes a pasa den investigacion y Tico Croes ex lider di AVP tin castigo riba su nomber. Paul Croes a wordo investiga unda e rekisitor di Fiscal di rond 180 pagina tin frase pa frase skirbi con Paul tabata corumpi comerciantenan a cambio di permiso. Asina Paul a duna mas di 2000 onfheffing pa trabou cu tabata tin hende inscribi pa nan na Departamento di Labor y tabata duna permiso toch cobrando masha masha hopi placa. A haya por ehempel hasta e schrift cu tur e administratie con Feliciana tabata reparti e placa unda nomber di Paul ta aparece cu e cantidad cu e mester haya. Paul a wordo sentencia pa 4 aña di prison y ta bringando bek awor den apelacion unda lo por anticipa cu no lo bin mucho cambio den decision di e 3 huesnan. Mike Eman ta kere cu Ministerio Publico a actua incorecto den e caso IBIS di Paul Croes? Mike Eman mester papia cla si.

Investigacion riba Benny Sevinger

Den caso AVESTRUZ un otro ex minister di AVP Benny Sevinger awor ta na beurt. Despues cu Ministerio Publico a valida e informacion cu nan a haya, a dicidi pa inicia cu un investigacion alrespecto fiesta cu tereno, esta patrimonio di pueblo. Benny Sevinger ta sospechoso y ta wordo acusa pa 5 cargo hopi pisa: 1. Valsheid in geschrifte, 2. Oplichting, 3. Aannemen van steekpenningen, 4. Misbruik van zijn functie, 5. Opzettelijk/Gewoonte witwassen. Benny Sevinger como un ciudadano normal mester tene honor na su mes y entrega su retiro di Parlamento di Aruba. Benny ta causando un mancha ireparabel na e instancia mas halto di Aruba, esta Parlamento. Mike Eman, Candelaria y Dowers ta contra pa Ministerio Publico haci su trabou? Pues Mike, Candelaria y Dowers realmente ta e kere cu caso IBIS di Paul Croes y caso AVESTRUZ di Benny Sevinger a cay for di shelo? Boso mester ta poco mas sincero si cu pueblo.

Gaby, Richard y Mike tambe den saus

Presion cu AVP kier pone mediante prensa riba Ministerio Publico no lo traha. Tempo lo bay ilustra e corupcion di mas grandi di siglo. Parlamentario Endy Croes ta sigui splica cu mester duna Ministerio Publico su espacio pa e haci su trabou y locual kier haci no lo yuda saca Benny liber. Otro ex candidato di AVP Gaby Werleman tambe ta cay den e saus di tereno. Banda di asunto di tereno tin investigacion andando tambe den RDA unda posiblemente Richard Arends y Mike de Meza lo wordo raca den esaki. Pues si mira den un nutshell, AVP ta un partido cu a manipula henter un pueblo y ta sinonimo na un partido di hendenan corupto cu ta mira cosnan di pueblo pero no por laga para. Esaki ta e tristo berdad. Nunca pero nunca mas AVP por ta digno di bo voto.

