Parlamentario Endy Croes: Mike Eman a saca Gerlien Croes y Rycond e nobatonan for di sala

Parlamentario Endy Croes ta lamenta masha hopi e nivel cu Mike Eman ta hiba politica. No solamente Mike Eman pero tambe henter Fraccion di AVP. Diabierna ultimo Parlamento tabata tin riba agenda presupuesto 2021. AVP tabata afwezig henter e reunion.

AVP a briya cu nan ausencia:

Momento cu reunion a inicia AVP tabata haci politica barata cu dolor di werksternan di SKOA cu ta den un problema kendenan tabata otro banda di caminda dilanti Parlamento. En bes di drenta Parlamento debati y pidi pa aloca placa den begroting pa e werksternan Mike a dicidi pa hunga wega politica barata cu nan dolor. No obstante Mike Eman mester ta den sala como cu e reunion ta inicia 9am Mike Eman y Mike De Meza y Mervin Wyatt Ras a scoge pa ta pafo di sala. Mike a instrui e dos “nobatonan” Gerlien Croes y Rycond di AVP sin experencia pa nan so drenta sala. Presidente nobo Edgard Vrolijk kende porcierto a dirigi e reunion cu caracter y ta un manera hopi profisional despues di a toca e Himno di Aruba y a habri e reunion a tuma nota cu ningun hende a skirbi nan nomber riba e spreekerslijst y corectamente na e momento ey a cera e lista di oradornan. Na e momento ey e “nobatonan” Rycond, Gerlien, Mansur y Sra Gun a puntra kico ta pasando y a core bay pafo pa busca Mike Eman. Tanto Mike Eman y Mike de Meza a core drenta sala pa un minuut asabiendo cu nan a faya y a ordena Gerlien y Rycond pero tambe Mansur pa bandona sala. Asina Rycond, Gerlien y Miguel Mansur tur riba ordo di Mike manera algun “carne” a bandona e sala.

Pa e bienestar general partidonan MEP y RAIZ a haci un apelacion extraordinario na Presidente pa honra e “nobatonan” oportunidad pa hiba palabra aunke cu nan a faya. Na un manera “gentil” e Presidente di Parlamento Edgard Vrolijk a bay di acuerdo unda Gerlien Croes y Mervin Wyatt Ras kende a yega hopi laat a hiba palabra. Lamentablemente manera cu nan a termina nan a bandona sala den oranan di mainta y AVP nunca mas a bolbe reunion. Ora a kere cu Mike Eman lo para pa su votadornan y trece su criticanan riba presupuesto den Parlamento manera e ta haci den prensa a resulta cu Mike Eman y AVP tabata “spoorloos” pa e resto di dia.

Manera custumber, según Endy Croes, Mike Eman a bay yora cerca su amo Patrick Paskel y Speed na e radio di Mimi. No por lubida cu Mike Eman a paga Patrick Paskel cu Speed 8 miyon florin di placa di pueblo durante 8 aña di AVP. Pues no por spera otro ta dicon Mike ta yora ayabanda en bes di ta den Parlamento.

Mike Eman no a firma ni presentielijst :

Como un ex Promer Minister di pais Aruba aunke bo a desgracia e luga aki financieramenta, bo mester ta conoci cu reglamentonan di Parlamento pasobra bo tabata Parlamentario tambe antes. Mike Eman a drenta sala pa saca su (2) Parlamentarionan di AVP afo. “Berguensa mas grandi ta cu ni Mike Eman ni Mervin Wyatt Ras ( x presidente di Parlamento) no a firma e presentielijst. Net esnan di AVP cu ta critica cu presupuesto ta laat y no ta aproba. Wel pa corona e obra despues di mas di 12 ora den Parlamento tratando e presupuesto na final momento di vota AVP atrobe ausente y no tabata tey. Den e presupuesto aki a aloca entre otro placa pa FASE, Loonsubsidie y MKB steun te cu december 2021. Enrealidad Mike Eman y AVP ta stima e pueblo aki? Esaki ta e politica cu Mike ta siñando Gerlien Croes y Rycond e nobatonan cu a priminti un cambio den AVP. Foei Om. Ora un di nan pasa “bababo” riba caya recorda nan cu nan no tabata t’ey y tampoco a vota pa e ayudo pa pueblo den presupuesto 2021. Pueblo a vota pa boso traha y no cobra dineral sin traha. Tanto esun den KIA na Santo Patia Benny Sevinger y 6 Parlamentarionan cu no a traha diabierna mester pone man na nan curason y duna e placa ey na por ehempel Imelda Hof. Dieptriest.”

