Parlamentario Endy Croes: Mike Eman a maltrata Marlon Sneek

Parlamentario Endy Croes a splica cu a sigui e desaroyo den AVP basta di cerca. Por a tuma nota desde cu AVP a entrega lista 7 di mei ultimo tabata tin diferente candidato palanca di AVP bastante rabia. Alaves e informacionnan interno di AVP cu tabata sali riba caya momento cu nan tabata preparando nan lista tabata papia palabra cla cu nan tabata tin hopi pleitamento.

AVP ta e Universidad di corupcion:

Algo cu e candidatonan hoben a bringa duro tabata pa Benny no aparece riba lista. Como cu Benny lo crea un mancha scur ireparabel segun e hala di hobennan cu toch kier purba drecha imagen di AVP. Sinembargo e doñonan di AVP hunto cu Henny y Mike a dicidi otro. Pues e regreso di Benny na number 29 tabata e promer pilder amargo cu mester a wordo traga pa e candidatonan hoben. Den pueblo AVP ta keda cu e apodo Universidad di Corupcion. Kisas ta pa e motibo aki professor Rycond Santos do Nascimento a scohe pa AVP? Rycond kier ta na un Universidad? E tambe kier contruibi den un kring di mafioso y purba hasi malpractica legal? Esey ta keda pa su persona contesta.

Marlon Sneek matrata pa Mike Eman:

Mike Eman a maltrata Marlon Sneek na un manera incomprendibel. Den tur partido Bo tin algun soldad. Marlon Sneek a fungi como e “soldachi” di AVP pa hopi aña y desde October 2009 ta den Parlamento defendiendo AVP den bon y den malo. Hasta Marlon Sneek a complace Mike Eman pa bin cu un ley den Parlamento cual gobernador nunca a firma despues y asina a bringa pa Paul Croes, x minister di AVP, keda cobra salaris di Minister siendo e tabata cera den KIA na Santo Patia. Tur e berguensanan aki pa un pais decente Marlon a cumpli cu nan riba ordo di Mike Eman.” Prohibi pa lubida”.

Durante a traha lista Mike Eman enbes di recompensa Marlon Sneek y reconoce su actitud di ta soldad di partido den bon y den malo a hise bente na number 10. Sabiendo cu AVP nunca lo saca 10 asiento y pues cu Marlon Sneek lo no ta bek. Marlon a trata na bringa pa e number di Mervin of Candelaria esta 6 of 7 pero no a logra esaki. Tampoco a logra kita number 8 cu a bay pa Dr Selen Kock esun cu e apodo “ halto halto halto mi ta bay”. Mike Eman a gaña Marlon pa e no precupa pero AVP lo forma coalision y Mike lo percura pa Marlon bira e proximo Minister di Enseñanza. Wel Marlon a traga e pilder aki cu hopi dolor. Awe e resultado y realidad a bati na porta unda pueblo a rechasa AVP cu 5000 votos y pues AVP a cay atras cu 15 mil votos den dos eleccion. Un total di 10 mil na 2017 y 5 mil na 2021. Consecuentemente AVP a logra 6 asiento mas 1 restzetel y Marlon Sneek na number 10 riba lista ta fuera di Parlamento y probablemente su carera den politica a yega su final.

Kico a duel Marlon mas hopi segun fuentenan cerca den partido? Marlon Sneek falta 6 luna den Parlamento pa e yega su “volle pensioen” esta cumpli 12 aña pa den futuro por cobra su pensieon completo. Wel esaki e no a logra y ta masha rabia internamente cu Mike Eman. Marlon mester bay traha bek como meneer di school. Mike Eman “willens en weten” a pasa Marlon Sneek un fastball y a scohe pa un “sospechoso” y of supuesto “criminal” pa drenta bek Parlamento lagando Marlon Sneek cay cu su 336 votos y awor pafo di Parlamento. Segun siguidornan fiel di Marlon Sneek cu Dakota lo bay paga AVP pa esaki den e proximo eleccion.

Finalisando nos a compronde cu Marlon Sneek internamente ta hopi gehurt y mentalmente hopi kibra. Despues di fungi como soldad desde 2009 kisas lo tabata oportuno pa por a honra Marlon Sneek cu number 6 di Mervin Wyatt Ras kende a bin di MEP y asina por a reconoce Marlon pa su trabounan como Lider di Fraccion y alaves yega na su pensioen. Pero riba decisionnan interno di un partido y e manera cu AVP ta evalua y aprecia nan propio hendenan ningun hende di pafo tin zeggenschap riba esaki. Esaki ta e cara di berdad di AVP!

