Parlamentario Endy Croes: Mike Eman a desgracia nos Patria Aruba

Parlamentario Endy Croes ta splica cu enrealidad cada dia ta un dia nobo y como bon Samaritano nos mester ta agradicido cu Papa Dios ta brinda nos e oportunidad pa mira un dia nobo y duna nos e espacio pa pensa kico bon nos por haci pa nos pais. Locual ta yena hende cu repudio ta momento lesa con Mike Eman a goberna e pais aki lagando atras un desaster financiero creando asina e Mega Debe. No solamente Mike Eman a presta 2200 MIYON esta 2.2 Biyon florin pero Mike Eman den e proceso aki a percura pa redobla tambe e interes cu Aruba mester paga como pais. Na interes solamente Aruba ta paga e aña aki 232 miyon florin.

AVP a horca Aruba cu proyectonan PPP

Tristo tambe ta cu banda di esaki Mike Eman y AVP a horca Aruba cu proyectonan PPP y tempo nan a firma nan no tabata worry mes pasobra ta na 2019 e gobierno di turno lo cuminsa sinti e golpi. E aña aki gobierno actual ta paga 80.9 miyon florin na proyectonan PPP y esaki ta pa 20 aña largo. Den Mike Eman su mesun toelichting y pues splicacion na 2014 e ta bisa cu desde 2018 e proyectonan PPP aki lo tin un costo di 79 miyon (mira adhunto 1). Pues e loco di Mike tabata bon bon na altura cu e tabata destruyendo finansas di Aruba poco poco. Den mesun “toelichting” di e begroting na 2014 Mike Eman a splica pa tene Hulanda bou control. “Vanaf 2015 worden geen nieuwe meerjarige verplichtingen (PPP) aangegaan zonder aangewezen dekkingsmiddelen” (mira adhunto 2). Pues aki Mike a admiti cu tur e otro proyectonan PPP cu nan a caba di firma no tabata tin dekkingsmiddel y nan no tabata sa con lo bay paga pa nan.

Coalicion no a core pa e reto

Coalicion nobo a haya nan cu e batata cayente y e golpinan bou faha y pueblo ta esun cu mester pasa den duro awor pa paga e debe cu Mike Eman y AVP a construi pa destrui Aruba. Asina’ki ken cu ta por goberna. Awe cada criatura cu nace tin un debe di 40.000 florin riba su cabez. Aki nos ta demostra cu prueba con Mike Eman a firma proyectonan PPP sin planifica di unda placa mester bin pa paga pa nan. Coalicion nobo sinembargo no a core pa e reto y a asumi e responsabilidad priminti na e pueblo pa cumpli cu un gobernacion drechi. E aña aki ta paga 232 miyon na interes y ta paga 80.9 miyon pa proyectonan PPP. No ta facil pero lo cumpli pasobra no por core pa contractonan firma na un manera iresponsabel. Prome Minister Evelyn Wever Croes hunto cu Minister Xiomara Ruiz-Maduro y nan team ta trahando dia y nochi sin sosiego pa pone e barco Aruba bek riba e bon rumbo. Laga esaki ta un les si pa henter nos pueblo.

Parlamentario Endy Croes ta splica cu mas bo lesa mas bo sa y mas bo sa mas bo ta compronde e desaster di Mike Eman y AVP. Ora bo vota pa ken cu ta, bo ta haya un gobierno con cu ta, kendenan a firma pa loco ki cu ta! Nunca pero nunca mas AVP por bolbe na poder. Hunto nos lo logra!

Comments

comments