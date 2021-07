Parlamentario Endy Croes: Mike Eman a cera Beatrix School na 2014 y a hinca 44 miyon destina pa school den tram

Parlamentario Endy Croes ta bisa cu ta cu asombro el a tuma nota di un show politico cu Mike Eman a arma ayera dilanti Juliana School y Beatrix School. “Mike Eman hunto cu activistanan di AVP tanto algun x docente y x directornan tur cu pensioen “berde di mes” a haya ta bon pa hunga cu sentimento y inteligencia di pueblo pa cu e dos schoolnan ariba menciona.”

Mike Eman hunto cu e periodista(nan) cu Mike a paga 8 miyon florin durante 8 aña di AVP pa propaganda gobierno, a sinti e necesidad pa monta un show. Asina Mike a cana kibra cu 4 x docente kendenan tur ta x candidatonan riba lista di AVP y algun otro activista. Mike a sinta gaba cu e atencion y amor y e manera di duna les di e ex maestronan. Di acuerdo cu Mike e amor grandi y dedicacion di e x-maestronan, awe pensionadonan ta refleha con bon enseñansa tabata ta. Indirectamente criticando e maestronan di awendia. “Ojo maestronan! Mike Eman criticando e hecho cu ambos school ta den mal estado y ta sinti cu e edificio monumentalnan aki ta bay perdi.”

Mike Eman no a splica cu ta Mike y AVP mes a cera e scolnan:

Mike Eman, segun e parlamentario, no a splica esnan “berde di mes ” cu a compañe cu ta bou maneho di Mike Eman y AVP y ta durante gobernacion di Gabinete Eman 2 ambos scol a wordo cera. (Adhunto un recordatorio articulo di Bon Dia Aruba di november 2014). Esaki ta e puro berdad cu Mike Eman “himself” tabata na mando momento cu a laga cera e scolnan aki. Mike Eman no a haci net net nada pa traha un plan pa renoba e scolnan aki. Na 2017 momento pueblo a core cu Mike Eman e gobierno nobo no a encontra ningun plan of proyecto pa cu e dos edificionan aki. Mucho menos placa reserva pa renoba nan. “Nos a hereda un Mega Debe di mas di 3500 miyon florin cu Mike a presta den 8 aña. A hereda interes na balor di 232 miyon pa aña cual ta igual na 640 mil pa cada dia cu mester wordo paga riba placa cu Mike a presta. A hereda 82.7 miyon pa paga pa proximo 20 aña na PPP proyectonan. A dal den recibo di fiesta di Mike su cumpleaños di Afl. 142 mil riba un solo anochi 1 di september 2017. Nos a hereda robonan di tereno ( Avestruz) y awe ta hopi Avepista a cay cera. Nos a hereda crisis social y asina por sigui nombra.”

Mike y Benny a hinca 44 miyon di scol den tram:

Locual Mike Eman a lubida di conta pueblo ta cu el a ricibi 44 miyon florin ( for di MEP na 2009) destina pa traha scolnan nobo. Mike Eman y Benny Sevinger a dicidi di cambia e destinacion di 44 miyon aki. A dicidi di cumpra streetcars y traha un tram den Caya Betico Croes.

E decision aki a perhudica hopi comerciante kendenan a bati bancarota. Alabes e decision aki a perhudica hopi alumno cu a keda sin nan scol. Cu e placa aki sigur, segun Croes, por a renoba Juliana School y Beatrix School. Lamentablemente Mike Eman y AVP a dicidi pa cera dicho scolnan durante 2014 y a scoge pa ranca 44 miyon for di scolnan tira esaki den un Tram cu Streetcars. “Ki ora Mike y AVP lansa un mentira nan mester por sa cu contesta cu documentacion lo bin den nan direccion.” E ta pidi tur hende keda trankil pasobra aunke nos ta pasando den duro e edificionan aki lo yega na turno pa wordo renoba.

