Parlamentario Endy Croes: Mike de Meza “Shame on you”

Parlamentario Endy Croes a tuma nota cu atencion y a lesa un relato den prensa unda Mike de Meza ta acusa Minister Presidente Evelyn Wever Croes di tin dos caracter. Alaves segun De Meza ta e aumento di BBO lo ta causante di e desaster. Textualmente De Meza a bisa ”Riba dje dia promer di januari, a drenta na vigor e Reforma Fiscal cu a caba di aumenta e desaster financiero”. Parlamentario Endy Croes ta puntra su mes si De Meza a comprende kico ta Reforma Fiscal?

Prohibi pa lubida

De Meza ta e ex minister di finanzas cu hustamente a desgracia e pais aki hunto cu su lider Mike Eman. De Meza ta e minister di finansas cu a comete un “blunder” den Parlamento y no tabata sa e diferencia entre assets y income. De Meza ta esun cu a duna opdracht pa WEB hedge na momento cu un bari di crude oil tabata 92 US dollar cu e pretexto cu e bari su prijs lo sigui subi y alcansa $500 US dollar mientras despues cu el a hedge, e prijs a cay te bou di 40 US dollar. Esaki a costa pueblo casi 300 miyon florin. De Meza ta esun cu a usa forsa bruto contra pueblo momento cu pueblo a bay manifesta pasobra prijs di awa y coriente a subi dia 1 october 2014. Prohibi pa lubida. De Meza ta esun cu a percura pa e debe nacional aumenta den 8 aña di AVP di 41.7% (MEP) pa 90% (AVP) den apenas 8 aña.

Bandidez den gobernacion

De Meza ta esun cu a percura pa redobla interes di pais Aruba unda den 2018 mester a paga 219 MIYON florin solamente na interes riba placanan presta cual ta igual na mas di 600 mil florin pa cada dia. De Meza ta esun cu a contribui di manda Aruba mas den rood unda desde 2018 pa 20 aña largo pueblo mester paga 80.7 MIYON pa aña na proyectonan PPP. Asina tin hopi mas. Awe un “bandido” asina kier bin acusa un Promer Minister Femenino kende ta dedicando su alma trahando mas di 12 ora tur santo dia pa purba drecha e desaster financiero cu el a hereda di AVP. De Meza por conta pueblo di ken e compania PMEC cu tabata traha den Refineria di Aruba (RDA) ta? De Meza por conta pueblo di su amigo Arnold Le Grand kende a strica mas di 400 mil den RDA? De Meza por conta pueblo cuanto PMEC a strica den RDA of De Meza kier pa nos mes conta pueblo?

Beneficionnan Reforma Fiscal

Cu e Reforma Fiscal 30 mil hende no lo paga loonbelasting mas. De Meza ta contra esaki? Cu e Reforma Fiscal 25 mil hende lo conoce un rebaho den Loonbelasting. De Meza ta contra esaki tambe? Cu Reforma Fiscal un otro 12 mil hende lo no paga grondbelasting mas. De Meza ta contra esaki? 28 mil hende total lo conoce un rebaho den grondbelasting. De Meza ta contra esaki? Cu e Reforma Fiscal Dividend belasting a baha di 25% (8 aña di AVP) pa 10% den e coalicion actual. Pues un ex minister De Meza cu a causa tanto daño na pais Aruba kende alaves tin tanto manteca riba su cabes tin derecho di papia ainda of cuestiona algo ainda? Puntra nos ta puntra. Den mi concepto absolutamente cu NO! Mas elegante ta hala un banda y keda keto y brinda e promer Promer Minister Femenino den historia di nos pais e espacio pa drecha e “debacle” cu Abo de Meza hunto cu Mike Eman y AVP a laga atras. Rapport di Hulanda a papia bon cla cu si continua cu e pasonan aki na aña 2039 e debe nacional lo baha y alcansa 50% bek rond di unda MEP a lag’e na 2009. Pues ta tristo locual Boso a comete contra nos generacion y futuro generacionnan. Ohala cu pueblo comprende e “Desaster” y bisa: AVP nunca mas!!

