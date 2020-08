Parlamentario Endy Croes: Mas transacion di corupcion di Mike Eman

Parlamentario Endy Croes ta splica cu Bop por a sconde ora Bo tabata den poder pero tempo ta pasa y nada lo keda scondi pa e pueblo aki.

/// Desde April a ricibi e promer pruebanan contra Mike Eman:

Awor ta comproba cu Mike Eman a ricibi plaka preto for di Roberto Rincon duranmte elecion na 2013 a cambio di fabornan cu Mike Eman y Benny Sevinger a duna bek na Roberto Rincon. Roberto Rincon ta sintando un condena na Merca pa soborno di mas di 1000 miyon dollar unda e tabata usa su influencia y poder financiero pa cumpra masha hopi hende entre otro x Promer Minister di Aruba Mike Eman. Desde April nos a publica e promer prueba cual ta trata di unb transferencia bancario di 50 mil us dollar esta 90 mil florin cual a bay riba cuenta Fundacion campaña Mike Eman 16 di september 2013 net promer cu elecion cual a tuma lugar 27 di september 2013. Plaka aki a juda cubri gastonan di 13 banda musical y nan trailor pa AVP sera campaña cu un lighting parada. Asina Roberto Rincon banda di a cumpra Mike Eman cu plaka preto a percura pa Mike Eman usa esaki pa cumpra miles di votos y na un manera No democratico a bolbe na poder na 2013 unda el a caba di hundi Aruba.

/// Aparentemente nos sistema no a funciona:

Parlamentario Endy Croes a entrega un keho oficial contra Mike Eman cu hopi prueba y te hasta e prueba di dicho transferencianan. Alaves a manda pregunta oficial pa Minister President, Minister di Financien y Minister di Husticia averiguando cu canalnan oficial manera banco Central si Banco encuestion a meld e transferencia sospechoso di plaka preto na MOT manera tur cuidadano si ta meld ora nan deposita of ricibi un transferencia di un X suma. Alaves a puntra si MOT na su turno a meld e transferencia aki cual “MESTER” a lanta un redflag debidamente na Ministerio Publico. Otro pregunta oficial tabata ta cu si Ministerio Publico na su turno a meld esaki na Veligheidsdienst y kier sa si e proceso a cana corecto y si no ta asina unda esaki a faya. Momento cu Mike Eman a pasa screening na 2013 pa su di dos termino esaki tabata conosi? Unda nos sistema a faya? Mike Eman nunka por a bira Promer Minister pa di dos biaha si nos sistema a funciona y lo a scapa Aruba di e desaster financiero cu Mike a laga atras.

/// Mas transferencia awor a sali for di e macuto:

Mientras keho oficial ta entrega y investigacion nta andando nos a ricibi otro transferencia mas di 50 mil dollar pa mesun cuenta di Mike Eman. Pa e motibonan aki ta hopi interesante pa Ministerio Publico cumpli cu e investigacion investigando TUR trasnferencia, depositonan cu Mike Eman a ricibi desde 2001 pa 2017 riba e cuenta aki. Enbista cu amigonan di Mike Eman ta hendenan manera Roberto Rincon, Pollo Carbajal, Kiko Gomez, Board di Citgo kendenan tur ta sera actualmente pa nombra algun. Tin mas candidato di AVP entre otro un Doctor cu tambe a ricibi transferencia di Roberto Rincon. Pues e box di pandora a habri y mas y mas nos lo haña sa ta di unda AVP a haña tanto plaka preto pa cumpra votos y gana elecion y kibra Aruba na e manera cu AVP a hasi. Parlamentario Endy Croes ta termina “Mi ta reta Mike Eman pa bin dilanti y contradusimi y bisa cu No ta berdad”! Palabra awor ta na Mike!

