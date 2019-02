Parlamentario Endy Croes: “Marlon Sneek, manipulador y farsante sin igual”

Parlamentario Endy Croes a splica cu constantemente por mira con Marlon Sneek ta biba den ilusion y fantasia. No ta pasa un siman cu Marlon Sneek ta purba manipula pueblo cu informacionnan falso tratando pa crea un fantasia riba cosnan cu no tin. E mesun Marlon Sneek aki na mas cu un ocasion a pasa pa “bobo” momento cu el a argumenta cosnan cu no ta cuadra den prensa. Nos por corda su gritonan salvahe den prensa di un calculacion eroneo di 6 x 34.000 ta mas cu 2 miyon. Tambe recientemente como un berguensa nacional Marlon Sneek ta grita manera alma malo den prensa usando un declaracion di januari 2018 momento cu frontera a wordo cera y eroneamente kier insinua cu ta algo recien den e conflicto actual na Venezuela. Pues Marlon Sneek no ta haci su huiswerk y constantemente ta comete erornan grave como politico.

Mentiranan recien di Marlon Sneek

Recientemente Marlon Sneek di AVP a lansa un serie di mentira un ves mas.

• Mentira number 1: Segun Marlon Sneek, ministernan actual a tuma famia y amigonan y tin hopi mas hende den servicio cu gobierno anterior. Ora mi tende declaracionnan asina sin cu e por substancia nan mi ta pensa cu e cabayero aki of ta “bobo” of kisas ta dal piedra. Parlamento a ricibi documentacion preto riba blanco cu hustamente e gobierno aki a baha gasto di salario di hendenan cu ta traha cu Minister cu 20 MIYON y Marlon tambe a ricibi esaki. Tempo a manda casi 400 coordinador cas Marlon mes tabata yora cu persecucion politico. Recordatorio pa Marlon: Mike Eman su so tabata tin 147 hende den su oficina riba payroll mientras cu Evelyn ta trahando cu 15. Lo ta bon pa e tuma tempo y lesa su documentonan. Berdad ta cu tin Minister cu tin ruman ta traha den oficina pero Marlon y AVP lo kier pa tuma ruman muher di Mike Eman bek esta Sandra Eman pa traha cu Evelyn?

• Marlon su di dos mentira tabata cu Gobierno a saca dividend di WEB y ELMAR y p’esey no por baha prijs di awa y coriente. Marlon por corda pueblo ta ken a hedge momento cu prijs tabata 92 dollar pa bari unda net despues prijs a baha pa bou 40 dollar pa bari y pueblo di Aruba a perde mas di 300 miyon cu e locura di AVP? Marlon por conta pueblo con dia 1 di october 2014 – momento cu pueblo a bay manifesta pasobra AVP a hisa prijs di awa y coriente – Mike Eman a los Riot commando bati nos pueblo dilanti Bestuurskantoor? Djis pasobra pueblo a reclama un inhusticia? Awe situacion ta diferente y prijs mundial a bolbe aumenta pero gobierno desde su entrada no a subi prijs di awa ni coriente ni cu 1 solo cen. Si Marlon kier papia, e mester purba papia berdad.

• Marlon su di 3 mentira cu gobierno no a haci net net nada pa pueblo ainda. Bo tin curashi di papia Marlon? Abo a apoya Mike Eman y AVP pa endeuda e pueblo aki di 40 pa 90% di nos debe nacional. Abo a apoya Mike Eman pa rebenta nos finansas for di otro cu proyectonan PPP unda nos lo mester paga 80.9 MIYON pa 20 aña largo. Abo a apoya Mike Eman momento el a redobla e interes cual a alcansa 219 MIYON florin den 2018 cual ta mas cu 600 mil florin pa cada dia.

Que hubo di e Reforma Fiscal unda Loonbelasting di 30 mil trahador a wordo elimina? Bo ta contra? Un otro 25 mil hende no lo paga grondbelasting mas. Bo ta contra? Un otro 16 mil hende lo reconoce un rebaho den grondbelasting. Hallo Marlon, bo ta contra?

Pues laga esaki ta cla cu ki ora Marlon Sneek sali papia bobedad nos lo tey pa corigie cu puramente berdad.

