Parlamentario Endy Croes: Marisol ta egocentric y gañado patalogico

”Den BON DIA ARUBA di 8 di Mei 2021 riba pagina A4 nos por lesa cu Marisol Lopez-Tromp a bisa lo siguiente: “E situacion cu POR a culminá despues di como Minister Marisol a expone casonan di corupcion cu el a topa cu ne. Y en bes cu a sostene Marisol su coleganan Minister, incluso Prome Minister y Parlamento, a actua contra ley pa core cu Marisol. Un di e motibonan pakico tin deterioro den e pais aki ta pa motibo di corupcion den aparato publico. Y ta esey Marisol a purba drecha. Pa e motibo ey a baha Marisol, den un procedura contra ley, cu sosten di fraccionnan den Parlamento, sosteni pa tur Minister cu awor ta demisionario.” Te aki e declaracion di Marisol Lopez-Tromp como lider di MAS.” Parlamentario Endy Croes ta cuminsa di e forma aki su declaracion riba e lider nobo di partido MAS.

E ta bisa cu di a tuma nota cu Marisol NO ta papia berdad. E procedura den Parlamento encuanto e mocion di desconfianza cu a wordo sosteni door di e fraccionnan di e coalicion, di cual Marisol tawata forma parti no a yega na e bahamento di Marisol como Minister pa rasonnan conoci y discusionnan cu ya a debati riba dje. Aunke su propio fraccion a vota contra dje y a lag’e cay. Pues Marisol NO a wordo baha pa y den Parlamento, Croes ta enfatisa.

Y ta sigui splica cu e berdadero motibo cu a manda Marisol cas ta cu den un reunion di Conseho di Minister den cual e tawata presente Marisol a bay di acuerdo cu un decision di Conseho di Minister encuanto un solucion pa e problema di spearfishing, pero despues a nenga di ehecuta tal decision. “Legalmente Marisol como individual por keda sin ehecuta un decision cu a wordo tuma door di Conseho di Minister, pero actuando asina tin como consecuencia cu e mester entrega su retiro como Minister, ya cu el a actua empugna cu un decision di Conseho di Minister. Comokiera cu Marisol no obstante su actuacion contra decision di Conseho di Minister a nenga tambe di entrega su retiro como Minister, Gobierno di Aruba a hay’e obliga di retir’e como tal mediante un decreto firma pa Gobernador. E retiro aki a tuma luga completamente di acuerdo cu ley y democracia basa riba custumbernan constitucional. Marisol mester stop di hunga victima y acepta cu su retiro como Minister ta e mes a occasion’e door di actua contra un decision di Conseho di Minister. Marisol mester siña papia e berdad y stop di gaña. Pa e por bira lider di MAS Marisol a gaña cu el a wordo baha como Minister pasobra semper el a para contra actonan coruptivo, lubidando su fechorianan den entregamento terrenonan di Pais Aruba na e.o. su sponsor principal Maurice Neme q.e.p.d.. Prome cu e mentira aki cu semper el a para contra corupcion, Marisol a gaña cu e ex-Presidente di Parlamento a dal’e un mokete den sala di Staten y awor e ta gaña atrobe cu Parlamento a bah’e como Minister den un procedura contra ley. Ta kende por tin confianza mas den e credibilidad di Marisol den su funcion di lider di partido MAS, su di cuater Partido. Ainda Marisol kier pretende cu e tres partidonan MEP, AVP y POR cu a core cun’e a actua incorecto y cu ta e so tin razon ? Marisol no solamente ta un mentiroso patalogico y un persona egocentrico, pero tambe un persona cu un actuacion excelente cu el a siña na Mascaruba.” Te aki e declaracion di Parlamentario Endy Croes.

