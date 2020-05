Parlamentario Endy Croes: Lo invita Aruba Bankers Association pa un Openbare Bijeenkomst den Parlamento

Parlamentario Endy Croes ta trahando pa logra un reunion cu Aruba Bankers Association pronto. Lo invita representantenan di tur Banco pa un Openbare Bijeenkomst den Parlamento. E promer contacto a wordo haci y ta enbusca di un fecha corecto pa logra esaki pronto.

/// Kiko ta interes di un reunion asina?

Como representante di pueblo nos tambe ta ricibi masha hopi pregunta pero alaves Parlamento tambe tin su idea y peticionnan. Den un reunion asina por logra scucha di tur Banco kiko tur tabata nan maneho comun den crisis. Con e maneho lo continua pa restante di 2020. Alaves lo hasi preguntanan cu ta jega serca nos mediante di pueblo na representantenan di banco y finalmente lo intercambia idea cu Banco na fabor di pueblo.

/// Banco mester por core poko mas risico pa juda saca Aruba for di crisis:

Parlamentario Endy Croes ta di opinion cu Banco mester por core un poko mas risico pa asina hunto juda Aruba sali for di crisis. Ohala nos por jega na un entendimiento. Por ehempel ta e momento oportuno pa brinda oportunidad y sosten na intrepeneurnan chiquito y mediano. Nos mester duna espacio pa multipilika ideanan y convertinan den realidad stimulando nos economia y creando cuponan di trabou. Primordialmente awor e fuente di entrada mas grandi esta nos ader mayor toerismo a “shut down”. Pa realisa un of otro projecto banconan ta exigi 30% cash di e intrepeneur. Pues si abo tin un projecto di 100 mil bo mester trese 30 mil cash pa haña un financiamento di 70 mil. Of si Bo tin un projecto di 1 miyon Bo mester trese 300 mil cash downpayment pa ricibi un financamento di 700 mil florin. Parlamentario Endy Croes ta di pensamento cu esaki ta e momento oportuno cu Banconan mester por suavisa nan maneho dunando sosten na esnan cu kier core risico pa realisa nan projecto cu por juda economia di Aruba. Kisas Banco por core poko mas risico hunto cu e intrepeneur combirtiendo nan maneho na 10% di eigeninbreng pa projecto? Kisas por usa coleteral y financia e projectonan 100%. Aruba ta den nesecidad grandi pa un “jump start” y ohala den e reunion binidero nos por jega na entendimiento cu Banconan na fabor di pueblo. Coriendo risico hunto nos por logra mas.

