Parlamentario Endy Croes: “Lo entrega mas keho e siman aki contra I DON’T GIVE A DAMN!”

Parlamentario Endy Croes ta splica cu ta repudiabel con un ex minister di infrastructura a expresa e palabranan ‘I don’t give a damn’ den cas di pueblo, esta Parlamento di Aruba. Parlamentario Croes ta splica cu berdad momento a tuma nota di e tantisimo documentonan di presunto fraude y corupcion cu tereno y patrimonio di pueblo y e sumanan miyonario cu tabata core entre e transaccionnan aki bo ta sinti bo ofendi como ciudadano di e pais aki. Con por ta posibel cu un ex minister ta hinca den su cabes pa firma documentonan antidata na un manera coruptivo pa complace amigonan di AVP? P’esey cumpliendo cu bo trabou e como parlamentario a entrega keho na Ministerio Publico.

Ex minister concerni Benny “Avestruz” Sevinger ta haci comosifuera cu e no a haci nada y ta expresa palabranan asina sin gevoel den cas di pueblo cual ta ilustra caracter di un bandido cu no tin cunes cu nada. Benny Sevinger tin 5 acusacion grave contra su persona y pronto pueblo lo bay experencia momento cu Benny lo mester acudi na Hotel California pa asina posiblemente paga pa casonan contra ley cu el a comete durante cu e tabata minister.

Acusacionnan baho di Benny Sevinger

Parlamentario Endy Croes a continua splicando cu siman pasa riba diasabra den un programa mainta na e mesun radio emisora esta Canal 90, unda su doñonan tambe ta meti den casonan penal di tereno, por a scucha con Benny Sevinger na un manera cu hopi rabia den su curpa ta expresa su disgusto contra Rocco Tjon y Minister Presidente Evelyn Wever Croes. No obstante den su rabia y emocion Benny tabata acusa Rocco Tjon di acusacionnan fo’i sla cu e no por para pe, pero pio ainda den compania di un ex polis Candelaria kende tabata aproba e manera cu Benny tabata expresa su mes sin ningun clase di respet. No por spera otro di Candelaria como cu Robert Candelaria ta un ex Polis cu a wordo cumpra “pa cos” door di Mike Eman y AVP. Mike Eman mediante placa di pueblo a paga pa Candelaria y su Casa bin traha na Aruba. Den mundo di abogacia nan lo a bisa aki den corte ‘waarvan akte’! A paga tur nan gastonan di traslado di Curacao pa Aruba cu garantia pa trabounan lucrativo a cambio cu Candelaria aparentando un pastor lo subi lista di AVP. Asina su señora a haya un trabou cu un salario barbaro na Belastingkantoor y Candelaria a bira coordinador pa 8 mil pa luna cu un contracto di Directie Scheepvaart pa bira Director cu un salario di 20 mil pa luna. E ultimo contracto aki gobierno actual a logra kibra esaki net na ora y Candelaria contra su gusto mester a drenta y keda den Parlamento.

Keho contra Benny dialuna awo

Benny Sevinger sinembargo den su rabia y expresionnan na radio tambe a ataca mi persona como pedofiel. Como cu Benny a bisa esaki cu nomber y fam porfin mi a haya material cu tabata tin mester pa por keha Benny Sevinger oficialmente. Dialuna awor un keho oficial lo wordo entrega y nos lo warda cu nos santo pasenshi pa esaki wordo atendi. Mi ta garantisa Pueblo cu Benny no tin ningun pero ningun pia pa para ariba como cu locual Benny ta insinua nunca pero nunca ta berdad. Benny den 2020 lo bay tin su mannan yen pa atende cu husticia y nos lo duna e espacio necesario pa esaki cana su caminda.

Parlamentario Endy Croes a termina bisando cu nos lo bay duna Benny “Avestruz” Sevinger un les y e mester para responsabel pa su palabranan banda di su otro casonan di corupcion cual ya ta andando. Een kat in het nauw maakt rare sprongen!

Comments

comments