Parlamentario Endy Croes: Liderazgo di AVP den peliger

Di acuerdo cu Parlamentario Endy Croes liderazgo di AVP ta den peliger. Segun fuentenan fededigno riba caya cu Mike Eman despues di a destrui Aruba financieramente cu tur su locuranan a comete un blunder di forsa un manifestacion na un momento inoportuno. E fuente ta sigui bisa cu TOP di AVP a cuestiona esaki masha hopi y dado momento pa purba salba nan mes a exigi tur pero tur candidato pa organisa un reunion di contacto na nan cas. Esnan cu ta infiltra den AVP a laga sa cu nan a bishita mayoria y por a conta cu apenas 20 pa 30 hende na cada cas incluyendo na cas di Benny y Mervin Wyatt. Mike Eman den su afan pa haya un salaris bek como cu overbruggingstoelage tambe a caduca y alabes ta desea e poder por pa sigui destrui e pais aki a forsa sea como sea pa manifestacion bay door. TOP di AVP a cuestiona e timing y e movemento aki di Mike Eman y Baba Herde como locura. A dedica un siman na yama tur e 400 y pico coordinadornan pa nan bay cana pa asina pone presion cu e garantia si logra manda gobierno cas nan ta promer pa ricibi nan salarionan astronomico bek. Porcierto nos a mira Speed y Patrick di 24 ora y Teragroup kendenan a haya caba for di Mike Eman 6.5 MIYON Florin como esnan promer den rij. Tambe nos por a nota diferente coordinadornan manera Armando Villasmil, casa cu prima di Mike Eman kende a cobra Afl. 680 mil cerca Mike, Johannes Salomon Vos kende a cobra 715 Mil, Giovanni Arendsz kende tambe tabata riba e “bobbolist” y a cobra 580 mil, Marco Antonio Cangahuala Espinoza kende a cobra 450 mil, Jean Louis Daquin kende a cobra un bunita suma di 400 mil, Alberto Rolando Vrolijk coordinadornan di yama radio tambe a cobra di pais Aruba 580 mil, Emile Herde 1.0 Miyon, Baba Herde ruman cu ruman a cobra 1.2 Miyon, Freddy Every kende a cobra 1.1 MIYON, Mervin Wyatt Ras 1.2 Miyon, Mike De Meza, Mike Eman, Dowers, y Richard Arendz 1.7 MIYON cada un ademas cu Richard Arendsz a cobra cu su compania Horizon un otro 3 MIYON anto pa complementa nos tabata tin hasta abogado Sjiem Fat riba potret canando den e marcha kende tambe a cobra 5.2 MIYON for di Mike Eman y Pais Aruba. Awor pueblo por compronde e angustia pa algun di e hendenan cu tabata tin e “curashi” di bay marcha aparentando nan malcontento pero cu e splicacion aki pueblo ta haya sa e berdad. Nos ta reta nan pa bisa cu no ta berdad. Ta mas cu claro cu TOP di AVP ta rabia y ta reinando un disgusto masha grandi interno. Un ta tira culpa riba otro y tin un grupo nobo kier core cu Mike Eman. Uno paso Mike a desprecia su 7000 y pico votadornan di no a drenta Parlamento. Number dos Mike ta hibando keto bay e politica anticua di manipula y gaña cual tampoco ta pega mas y di tres nan mes ta bisa cu Mike Eman y su grupo a causa demasiado daño financiero na pais Aruba. Fuente infiltrante ta comunica cu algun ta pidi pa Richard Arendsz bira lider pero hopi ta hayele demasiado zwak y tambe tin manteca riba su cabes. Algun kier purba cu e Meneer di School di Universidad pero otro ta bisa esey ta moli moli. Pues nos deber pa keda informa pueblo di topiconan rond di politica. Mike Eman tambaliando y AVP ta manera un yoyo y sin un Lider.

