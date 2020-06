Parlamentario Endy Croes: Kico SIMAR no ta compronde

Parlamentario Endy Croes a sali fuerte contra Lider sindical Presidente di SIMAR Sra.Josephine Albertus. Despues cu Parlamento a reuni cu Minister Lampe dialuna mainta den un seccion di Vaste Commissie unda Parlamentario Croes a haci un serie di pregunta y a ricibi contestanan cu ta keda graba y notula den Parlamento por a sigui un reunion Live riba Facebook entre Minister Lampe y Josephine Albertus presidente di SIMAR. Parlamentario Croes a keda babuca con un Lider Sindical ta atende su mes cu un minister. Ni cuanto Bo no gusta e Minister den funcion Bo mester por rasona y usa disciplina y educacion cu Bo mester por a ricibi na cas combina cu reglanan di fatsoen y respet momento cu Bo kier debati. Josephine a laga masha hopi di desea y a demostra cu e tin un agenda “Berde” y ta keda mal informa su miembronan. No kier dialoga y ta exigi un Minister un SI of un NO. Ta ki manera di debati of negosha esaki ta?

/// Parlamento a pidi Minister Lampe pa dialoga cu docentenan:

Durante un reunion publico na final di luna di Mei Parlamento a aproba 5 mocion. Dos di e mocionnan aki a urgi Minister Lampe pa crea un plataforma di dialogo dunando contenido na Bon principio di gobernacion ancra den programa “Hunto pa Aruba” cual ta refleha entreotro transparencia, integridad, dialoga, comunica y busca sosten. Minister Lampe a splica cu e lo sigui a pie de la letra mocionnan aproba pa Parlamento y a “parkeer” diferente projecto pa asina cana e caminda di dialoga cu esnan den field.

/// Minister Lampe a reconfirma den parlamento cu schoolnan no ta fuseer:

Parlamentario Endy Croes durante e reunion di vaste commissie dialiuna ultimo a haci preguntanan cu tabata precupa maestronan y a ricibi contestanan fiho di Minister alrespecto.

1. Pieterboer School y Graaf von Zinzendorf ( No lo fuseer y no lo cay bou SPCOA y lo keda mescos cu e ta actual)

2. Abraham De Veer School y John Wesley ( No lo fuseer y no lo cay bou SPCOA y lo keda mescos), pa e dosnan aki a bay un addendum ( 15 di Juni 2020) cu lo inicia un proceso di 12 luna di dialogo pa dicidi na final si nan lo bay cay bou SPCOA of No. Ayera a tuma nota cu SIMAR ta usa e intentieverklaring di 8 di Mei 2020 na un manera incorecto alrespecto e tema aki.

3. Colegio Sanicolas tampoko lo fuseer y NO lo cay bou De Schakkel. Solamente lo bin akinan cu un interiem management team. A trek in e MB cu e palabra “overname” y a saca un MB nobo. Lo inicia dialogo pa 12 luna pa asina hunto determina si talves Colegio Sanicolas lo bay over na un tweetallig onderwijs of No.

4. Fontein Kleuter school y Hilario Angela ta keda schoolnan publico y lo bay duna les na un otro sistema esta un sistema hopi aprecia di montesori.

5. Schoolnan MAVO Ceque y Juliana tampoko lo no tin cambio, nan lo no cay bou ningun stichting y ambos lo keda schoolnan publico.

6. EPI tampoko lo bay cay bou SEBP y aki tambe lo inicia un trajecto di dialogo di 12 luna pa mira con por logra jega na un mihor systema pa alumnonan di SEPB por stroom door pa EPI.

7. School Paso pa Futuro ( SPPF) tampoco lo fuseer cu Emma School cumpliendo cu conseho di maestronan. Na Emma School lo inicia si cu “School Scucha Nos” pa muchanan sordo mudo.

8. School Prins Bernard School tampoko lo cay bou ningun Stichting y lo keda School publico

Pues claramente por tuma nota cu e mocion di parlamento alrespecto dialogo e Minister encuestion a ehecuta esaki na un forma elegante brindando participacion na docentenan. Manera Minister a splika na final di e trajecto hunto lo tuma desicion cual si lo continua y cual no lo continua.

Pues ta incomprendibel pa Parlamentario Endy Croes e actitud di Presidente di SIMAR cu ta keda “malinforma” su miembronan pa crea rabia y odio mei mei di un crisis grandi. Cu nos ta unda nos kier ta kisas ainda No pero ta hasiendo ehersicionan grandi pa hunto jega na trankilidad cu ta nesesario den e crisis aki. Parlamentario Croes ta termina pidiendo docentenan y pueblo pa e comprension nesesario den momentonan hopi hopi dificil cu nos pueblo ta traspasando aden.

