Parlamentario Endy Croes: Kico OM ta pensa di Mike Eman?

Desde algun aña atras noticianan hopi tendencioso tabata circula den media na Aruba cu Mike Eman lo a ricibi 1 miyon us dollar di Roberto Rincon pa cu elecion na 2013. Nos por corda con AVP a core un campaña extra luhoso cerando campaña cu un lighting parade cu 13 banda musical. Esaki a duna su fruto momento cu AVP a logra 13 asiento. Prensa tabata skirbi cu Roberto Rincon tabata un di e patrosinadornan principal di Mike Eman y AVP pero pruebanan tabata dificil pa haña na e momentonan ey. Awor despues di algun aña a logra pone man riba algun di e transferencianan bancario cu a tuma lugar entre otro 1 siman promer cu elecion 2013. Adhunto un prueba di 50 mil us dollar cu a bay for di cuenta di Tradequip un compania di Roberto Rincon directamente pa cuenta di e Fundacion Mike Eman. Esaki ta muestra cu tardi of tempran e berdad lo sali na cla. Te cu awe nos no a scucha Mike Eman sali bin desmenti cu e NO a ricibi e plaka(nan) aki. Mientrastanto tur e amigonan di Mike Eman y Mike de Meza a wordo persigui pa husticia y a haña condena. Mike Eman a usa plaka “PRETO” pa cumpra votos lokal. Asina Mike tabata paga diferente cuenta, tabata paga Afl.500 pa luna pa borchi politico den cualkier cura di cas, miles di florin pa propoganda politico na puntonan strategico. Nos por corda happy hour Tur dia na Rio Grande. Mike Eman y AVP a regala cientos di miles na bon di gasoline y tabata paga masha hopi hende tur diabierna pa core campaña primordialmente e ultimo 3 luna nan den elecion 2013. Sigur esaki ta un pagina oscuro den historia politico. Essencia mas grandi ta cu Mike Eman a ricibi plaka preto di Tradequip un compania di Roberto Rincon.

/// Ministerio Publico ta kere cu e mes por actua of lo warda riba un keho?

Pueblo ta puntra Parlamentarionnan y Parlamentarionan deber ta pa hasi pregunta den nomber di pueblo. Nos no por dirigi agenda di Ministerio Publico y sigur no por exigi nada como cu Ministerio Publico ta completamente independiente y nos sa di respeta esaki. Lokual pueblo ta puntra si cu den e caso “grave” aki unda awor tin prueba esta un transferencia di 50 mil dollar pa cuenta di Mike Eman si Ministerio Publico ta pensa cu nan mes autonomo lo cuminsa cu un investigacion of mester warda te dia un cuidadano hasi un keho oficial? Personalmente Parlamentario Croes ta di opinion cu Ministerio Publico mester duna atencion cu urgencia riba e caso aki di nan propio boluntad. Mescos tin casonan IBIS di Paul Croes, Avestruz di Benny Sevinger andando nos ta kere cu esun di Mike Eman awor cu tin prueba no por keda afor. Pueblo a bira hopi critico contra Ministerio Publico ultimo tempo y como politico nos trabou ta pa keda transmiti e sintimento di pueblo. Ta e momento corecto pa Ministerio Publico mes duna un update riba e casonan grandi aki pa trankilidad general.

