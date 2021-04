Parlamentario Endy Croes: Keho oficial contra Mike Eman entrega na juni 2020

Parlamentario Endy Croes no ta kere cu Mike Eman por walk away manera nada no a pasa. “Nos ta respeta nos instancianan y ta kere cu nan ta funciona y ta p’esey mi ta busca pa sa kende of kendenan a faya den henter e proceso aki di Mike Eman. Kende a tapa of sconde pa Mike? Akinan Ministerio Publico tin un rol hopi importante como cu nan tin e toolsnan legal pa investiga y haci preguntanan concreto pa saca afo unda nos sistema a faya,” Parlamentario di fraccion di MEP Endy Croes ta bisa den un declaracion .

“Mike Eman a ricibi hopi transferencia di placa preto: Mike Eman “himself” a ricibi durante eleccion 2013 diferente transferencia bancario di sumanan di 50 mil dollar esta 90 mil florin entre otro di Roberto Rincon. Rincon a wordo castiga na Merca pa soborno di mas di 1000 miyon us dollar. Mike Eman a ricibi donacionnan gigantesco pa cumpra votos y cera campaña na 2013 cu un lightingparade cu 13 banda musical cu tur cos paga. A cambio Benny Sevinger a otorga Rincon un tereno di 4000m2 na Balashi den un record di tempo. Un carta cu a wordo handdeliver.”

Croes ta bisa cu loke e ta haya straño den henter e asunto aki ta cu ningun musca a bula riba e transferencianan aki. El a entrega keho oficial na Ministerio Publico desde Juni 2020 momento esaki a bira conoci y a logra haya prueba. Croes ta bisa cu e mes a cuminsa su propio investigacion y alaves pa saca afo ken ta tapa pa Mike Eman. E Banco involvi? Banco Central? MOT ( FUI)? Kico Ministerio Publico a haci cu e keho oficial?

Riba Website di Banco Central el a encontra cu “Richtlijn Integere Bedrijfsvoering” di maart 2015. Artikel 1 den e richtlijn di Banco Central tin un parti ta splica di incident. Artikel 13 ta stipula hopi cla con un instancia mester atende cu un incidente manera esun den e caso di Mike Eman. Artikel 13 c ta splica cu e instancia (den e caso aki un banco) mester informa Banco Central esaki por escrito encuanto e incidentenan.

E “Algemene Toelichting” di articulo 13 ta hopi cla. “ Een instancia ta informa CBA sin duda di esaki por escrito den dos dia di tempo encuanto e incidente. E e incidentenan aki tuma luga na 2013 y con por ta posibel cu ningun hende sa nada?

Preguntanan na diferente instancia pa transparencia y claridad:

Banco Central ta promove masha hopi integridad y transparencia. “Nos ta bay midi e integridad y transparencia di nos instancianan e siman entrante. Banco Central a ricibi un informe por escrito di e incidente di e transferencianan di 50 mil dollar cu a bay riba cuenta di Mike Eman den pleno campaña? E banco cu a ricibi e transferencianan aki a lanta un redflag? E banco a pidi Mike Eman manera tur otro persona normal pa yena e formulario di MOT? MOT a redflag e transacionnan di placa preto y laba cu tabata drenta riba e cuenta di Mike su Fundacion? Banco Central a entrega keho na Ministerio Publico? Pakico no? Unda nos sistema a faya? Ken a sconde of tapa pa Mike Eman? Ken a pone man willens en weten riba Mike su cabez? E banco envolvi, MOT , Banco Central of Ministerio Publico? Den e cuater instancianan aki di confiansa di Aruba nos mester busca e culpabel of culpabelnan. Mike Eman HAMAS por keda sin wordo investiga.”

E ta bisa cu diferente transferencianan dudoso di sumanan grandi a drenta riba Mike su cuenta y MEP tin e pruebanan y a entrega keho caba. “Mi lo sigui investiga. Mike no ta santo!”

