Parlamentario Endy Croes: Hulanda ta presta Aruba mas di mil miyon na 0%

Parlamentario Endy Croes a amplia riba e Openbare Bijeenkomst di diaranson ultimo unda Minister Presidente Evelyn Wever Croes a bin Parlamento cu expertonan riba e tema di COHO y RAFT pa splica tur e cambionan cu a logra wordo haci unda Aruba y islanan den Reino awor ta mucho mas comfortabel y trankil. Aruba a presta caba 903 miyon di Hulanda y tin riba agenda 180 miyon pa e ultimo kwartal. Nos ta papia di mas di 1000 miyon na 0% di interes.

MEP a pidi conseho cerca prof.mr. Gerard Hoogers:

Partido MEP desde Juli 2020 a opone fuertemente contra e manera cu e Rijkswetnan aki a wordo presenta. Knops a hise benta riba mesa take it or leave it. Probechando di e momentonan debil cu islanan tabata pasando aden pa rason di e pandemia. MEP mes a pidi un conseho y orientacion di un Profesor di Hulanda esta prof.mr. Gerard Hoogers kende ta experto riba tereno estatal.

Gerard Hoogers a desbarata e ley manera e tabata presenta por completo. Asina mes Knops a forsa pa laga e ley cana su caminda y a mand’e pa Raad van State di Hulanda cu a toets e ley aki. Raad van State tambe a desbarata e forma con esaki ta hinca den otro formalmante basicamente riba e mesun puntonan cu MEP tabata reclamendo. Esaki a habri e portanan pa negociacionnan riba un otro nivel cu mas respet pa otro. Asina a logra hopi cambio cu desde Juli 2020 tabata bogando pa nan y a logra e progresonan pa nos ta unda nos ta awe.

8 Cambio di mas importante pa cu COHO:

Carlos Guiamo di DWJZ cu ta experto riba e tereno aki y kende a forma parti den e team di negociacion a splica detayadamente e cambionan cu a logra na beneficio di Aruba pa asina suavisa e impacto por completo den comparacion cu locual Hulanda a propone inicialmente.

Primeramente “rol” di Parlamento di Aruba a wordo reinforsa, respeta y ta haya su lugar bek den henter e proceso. Pa cualkier cambio den Landspakket antes esaki por a bay entre Minister di Aruba y Minister di Hulanda solamente. Awor esaki mester pasa Parlamento pa Parlamento wordo scucha. COHO su meta awor a cambia y ta pa “yuda” islanan y “vigila” e procesonan. Parlamento a haya su respet bek unda COHO awor cada 3 luna lo presenta na Parlamento pa duna un update y oportunidad na Parlamento pa haci pregunta.

Otro punto importante ta cu COHO ta e duracion cual ta pa 6 aña despues cu COHO cuminsa opera. Si Aruba ta desea un prolongacion despues di 6 aña Aruba y Hulanda mester bay di acuerdo y esaki mester pasa mediante un Landsverordening den Parlamento. Antes esaki lo a tuma luga via un Koninklijkbesluit y Aruba nunca mas lo a sali di COHO.

COHO no lo por inicia proyectonan independiente banda di gobierno manera anterior si e lo tabata e caso y tampoco COHO por cumpra shares den companianan estatal manera inicialmente tabata proponi den e ley. E parti cu COHO lo por conseha Rijksministerraad pa un of otro cambio den Statuut tambe a wordo bari for di mesa y saca for di e ley salvaguardiando nos Status Aparte. COHO por traha cu otro organisacionnan internacional pero awor esaki mester ta den palabracion cu Gobierno y atravez di e Plan van aanpak cu gobierno mes ta prepara y aproba. ( Antes COHO lo a traha hasta esaki) pero awor no mas. COHO por duna subsidies pero esaki tambe awor a cambia y ta bira cu esaki mester ta acorda hunto cu gobierno.

COHO lo evalua si Aruba por presta placa y si e prestamo ta “fit” den Landspakket. Esaki tambe a wordo kita y saca for di e ley. Minister di BZK tabata tin e autoridad pa desde Hulanda duna COHO instruccion pa inicia y/of ehecuta proyectonan. Esaki tambe a wordo saca for di e ley. Asina tin hopi cambio awor cu ta faborese e islanan unda cu respet pa otro nos lo traha pa cu reformenan cu ta necesario pa cu recuperacion di nos economia y nos Aruba Dushi Tera!

