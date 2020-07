Parlamentario Endy Croes: Hulanda practicando Colonialismo

Parlamentario Endy Croes ta di opinion cu no sin mas nos mester acepta lokual Hulanda ta impone riba Aruba na un manera bochornoso deshonesto y indecente. Knops y Hulanda kier impone cambionan den nos Status Aparte siman aki a cambio di 204 miyon florin. Knops mes a pidi mas tempo siman pasa pasobra e no por a deliver e cambionan proponi na telefoon manera el a priminti. Awe dialuna Aruba finalmente a ricibi un documento di alrededor 218 pagina cu ta riba agenda diabierna awor pa wordo trata den Rijksministerraad. Pues Hulanda kier pusha un pakete den stoma di Aruba sin respect, sin negosha, sin duna oportunidad pa lese y studie debidamente. Asina bandanan “criminal” ta opera contra otro pero no paisnan ruman den Reino.

/// Hulanda tin “0” respect pa Parlamento y Pueblo di Aruba:

Hulanda awe ta mustra su berdadero cara y no ta demostra ningun classe di respect pa entre otro Parlamento di Aruba. Hulanda no ta respeta henter Pueblo di Aruba tampoko. Hulanda “hoort het beter te weten”. Ta normal cu den cualkier cambio di e indole aki tanto Parlamento y Pueblo lo mester wordo consulta. Status Aparte no a cay for di shelo y ta basa riba un lucha tenaz unda pueblo a drama sanger, sudor y lagrimas. Con Hulanda por menasa Aruba cu ta pasando den su dolor di mas grandi den historia atraves di un crisis cu ta asotando henter mundo pa Aruba den algun dia entrega parti di Status Aparte. Un pensamento hopi robes di marca mayor un trato asina. Antillas (Aruba) na 1953 a yuda Hulanda durante e watersnood ( inhundacion na Hulanda) y nunka a pone condicion. Esaki ta solaridad di berdad y no un actitud di un militair a la ( Knops) cu kier impone un inhusticia asina grandi contra un pueblo noble den dolor.

/// Carta pa Nacion Uni:

Parlamentario Endy Croes a splika cu ta preparando un carta e siman aki pa Nacion Uni y asina Internacionalmente lo denucia Hulanda cu e actitud aki. Tanto COPPAL y PARLATINO tambe lo ricibi un carta. Lo splika con Hulanda ta malusa un crisis mundial pa pusha islanan vulnerabel manera Aruba cu ta biba practikamente di toerismo den un direcion kitando su autonomia sin ningun oportunidad . Nos ta lamenta un ves mas e actitud aki. Nos ta spera Hulanda por recapasita cu esaki no ta e manera pa trata cu partnersnan den Reino.

