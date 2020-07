Parlamentario Endy Croes: Hulanda kier tira un atraco riba nos autonomia

Parlamentario Endy Croes ta splika cu Hulanda ( Rutte y Knops) no kier hala atras y tampoko “give in” nada. Riba ambtelijke niveau negosacion a tranca diahuebs ultimo despues cu a sinti cu tanto Rutte como Knops a instrui ambtenaarnan cu tabata negosha cu kiko cu Aruba manda pidi pa trese un cambio e contesta mesora tabata yega cu NO no por. Minister Presidente Evelyn Wever Croes “NO” a firma pa 11 am manera tabata e deadline di Knops pero a manda un contra proposal di Aruba diahuebs merdia y a escala e negosacion nan bek riba nivel politico. Pues awor Minister President mes lo continua negosacionnan cu esaki cu Knops.

/// VNO Corsow a post “No tin espacio pa negosacion riba contenido”:

Aki nos por prueba cu Hulanda ta di mala Fe. Hulanda den un crisis kier kita autonomia di e 3 paisnan den Reino a cambio di un saco di plaka. Hulanda kier cumpra aandelen ( Shares) den tur companianan estatal. Aki 10 aña tur Directeur y Staff di e companianan aki lo ta den man di Hulandes y nos hendenan lo mester sklama pa haña trabou den nan mesun cas. Ora Hulanda a duna Aruba speransa pa bay sigui negosha y a pone un deadline nobo esta 15 di Juli, Hulanda ta laga su representante VNO Curacao post cu “No tin espacio pa negosacion riba condicionnan ni tampoko contenido”. Ta con Hulanda kier jega na Consensus anto? Ta dos pais mester bay di acuerdo pa por tin Consensus. Ta con serio Hulanda kier trata nos anto? Nos ta Hulandesnan di segunda categoria? Asina Hulanda ta promove integridad y transparencia? Asina Hulanda kier papia di prinicpio di bon gobernacion? Maltratando un pueblo di e forma aki anto jame Consensus? Sinembargo nos ta sigui kere den dialoga. Nos ta sigui kere den negosha. Den tur negosacion tin dos partido y nos mester popr sali afor na un win win situation. Awor aki ainda e ta take it or leave it. Incomprendible Hulanda su actitud. Mas aun cu ta presta Aruba ta presta y lo paga bek manera semper Aruba a hasi y nunka tabata den default.

/// Tweede Kamer a cuminsa cuestiona e trato di Knops:

Por a tuma nota di un artikel na Hulanda cu Tweede Kamer a hasi basta pregunta na Knops alrespecto e Rijkswet Caribische Hervormings Entiteit. Nan tin duda con esaki ta hinka den otro. Groenlinks por ehempel ta bisa cu e tin duele como e impacto y e consecuencianan socio-economicodi corona virus riba e islanan ta demaciado pa Hulanda interveni asina fuerte. Diferente otro fraccion tambe ta precupa y a lansa avalancha di pregunta. E unico partido cu NO a hasi ningun pregunta ta e zusterpartij di AVP esta CDA. Berguensa! Pakiko no a escohe pa un Toezichthouder teniendo cuenta cu representacion di tur isla? PVDA tambe a lansa preguntanan riba e entiteit. PVDA a puntra e kier mira e mandato cu Gobierno ta kere cu e tin pa lanta e Entiteit (ZBO) aki. D66 a splika cu Gobierno Hulandes ( Knops cu Rutte) no a encamina e caminda corecto y no a sigui e proceso corecto momento cu a prepara e consensus rijkswet comokiera cu normal lo tabata ta cu a prepara e wetvoorstel sin consula cu otro paisnan y asina no ta prepara un consensus rijkswet. Asina tin basta pregunta a bay den direcion di Knops y ta muestra cu Tweede Kamer tampoko ta contento e manera di atende e tema aki cu paisnan den Reino esta Aruba, Curacao y St Maarten. Nos lo sigui esaki di serca.

