Parlamentario Endy Croes: Hulanda colonisador y abusador

Parlamentario Endy Croes a splika cu diamars desde 9 or di mainta Parlamento tabata tin un Openbare Bijeenkomst unda a invita Minister President acompaña pa Minister di Financien, Minister di Husticia y Minister di Enseñansa pa asina por ricibi informacion oficial alrepsecto condicionnan cu Hulanda a pone pa por haña un prestamo conosi como e derde tranche.

///Hulanda kier sconde e documentonan pa Parlamento:

Hulanda kier pusha un cambio estatal di un magnitud enorme skondiendo tras di Covid 19. Parlamentario Croes ta haña Knops ( un militair) y Hulanda hopi inresponsabel pa usa e Pandemia mundial como methodo di presion pa oprimi un pueblo. Desde 1986 Aruba a drenta su Status autonomo esta Status Aparte sin cu nunka Aruba debe Hulanda cualkier fabor of plaka. Hulanda nunka paga debe di Aruba manera si Hulanda a paga pa Corsow y St Maarten na balor di 1600 mil miyon Euro momento nan a haña nan Status Aparte desde 10-10-10 cual porcierto tabata un Status Aparte bou di otro condicionnan entre otro mara den un Consensus Rijkswet. Hulanda a prohibi Minister Presidente di Aruba cu e no mag di duna Parlamento e documentonan di 218 pagina ni tampoko ter inzage. Pues Parlamento mester duna su sentimiento riba algo cu Parlamento no mag di lesa. Het kan verkeren! Tempo di Piet Hein bo ta negosha asina cu otro. Hopi tristo. Nos lo prefera di muri riba pia cu biba na rudia.

/// Algun condicion den Rijkswet proponi pa Hulanda:

Durante Openbare Bijeenkomst den Parlamento Director di Financien y Director di DWJZ a brinda algun informacion alrespecto e 218 documentonan mas 18 condicionnan. Al estilo take it or leave it Hulanda ta menasa cu si Aruba no acepta pa entrega su Status Aparte y asepta Rijkswet promer cu diabierna awor Aruba no lo ricibi 204 miyon di lening cual ja caba tin un conseho positivo di CAFT. Asina Parlamento a wordo informa cu entre otro edad di pensioen lo wordo aumenta na 67 aña mientras un BBO ( BTW) lo aumenta di 6% pa 12.5%. Banda di esaki lo institui un intiteit na Den Haag den un ZBO vorm via un kaderwet esta Zelfstandig Bestuur Orgaan unda (3) Hulandes lo bay maneha esaki cual intiteit lo bay ta un gobierno chiquito riba su mes cu lo maneha prestamo, restructura economia, enseñansa, husticia pa nombra un par. Esaki ta pa minimo 7 aña. Hulanda na un manera despropocional, deshonesto y sin piedad kier malusa e momento cu un pueblo ta pasando den hopi dolor pa pusha Aruba den e rumbo y un cambio asina tangible y grandi a cambio pa presta Aruba plaka.

Comments

comments