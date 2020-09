Parlamentario Endy Croes: Hulanda a paga 800 Miyon na extra bonus pa empleadonan den zorg

Parlamentario Endy Croes ta siguiendo e desaroyo di Hulanda bastante di serca. Desde 6 di Juli Militair Knops a manda (2)Rijkswetten mas 218 pagina na documento y a prohibi Minister Presidente pa duna Parlamento e documentonan aki pa mira y dunando Promer Minister un “Deadline” di 4 dia pa firma esaki pa un CONSENSUS. Militair Knops na un manera abrupto y eenzijdig kier pasa man cu Aruba mediante 2 Rijkswet. Un proceso pues completamente for di sla.

/// Hulanda a paga 800 miyon na extra Bonus mientras ta corta 35 miyon na Aruba:

Covid 19 a pone presion enorme riba departamentonan di Salud rond mundo. Na Aruba esaki no tabata diferente. Hulanda a duna un Bonus extra di 1000 Euro pa cada empleado den “zorg” den 2020 cual a suma un total di 800 miyon Euro. Nos ta aplaudi esaki paso nan tin e fondonan y nan tabata por. Alaves Hulanda a presupuesta un otro 500 miyon Euro pa 2021 pa un otro Bonus pa e grupo aki. Lokual ta frapante ta cu mientras Militair Knops ta parti Bonus na Hulanda den “zorg” e ta exigi Aruba “eenzijdig” pa corta 35 Miyon den AZV pues den cuido pa asina Aruba por bin na remarke pa “presta” plaka. Pior ainda dia 15 di mei Gobierno ta wordo avisa di e condicion aki pa corta 35 miyon y Hulanda ta duna Aruba solamente 15 dia te cu dia 1 di juni pa realisa esaki. BURDUGO ta keda chiquito. No a tuma e decensia pa hasi estudionan den un tempo rasonabel promer cu bin cu exigencianan cruel na e forma aki. Cu inteligencia y trabounan duro nos a surpasa tur reto den pasado y esaki lo no ta diferente Parlamentario Croes a termina bisando.

