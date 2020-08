Parlamentario Endy Croes: Historia y E Berdad: Danki AVP!

Parlamentario Endy Croes durante su disertacion diahuebs ultimo den Parlamento durante un Openbare Bijeenkomst unda a trata desaroyo di e negosacionnan cu Hulanda a splika na placa chikito kico realmente banda di e corona crisis a trece nos den e posicion desventahoso aki. Esaki tin nomber y faam Mike Eman y AVP.

/// IMF Debt Anchor GDP 55% mientras MEP a laga esaki na 43% na 2009:

IMF den diferente rapport a expresa cu e debe nacional di un isla manera Aruba no por surpasa 55%. Den un rapport “Kleine eilanden Grote uitdagingen”traha pa Economisch Bureau Amstrdam ( EBA) cual recien den luna di mei 2020 a wordo entrega y trata den Tweede Kamer a bolbe quote e rapport di IMF.” Den 23 aña di Status Aparte esta di Januari 1986 te dia 31 di october 2009 momento cu MEP a sali di gobierno e debe nacional di pais Aruba tabata ( GDP) 43%. Pues bou di e 55% cu IMF ta recomenda. Pues ta papia di un Aruba sostenibel y saludabel financieramente. Nos ta cita parti di e rapport di IMF cual a bini bek den e rapport di Kleine eilanden Grote uitdagingen riba pagina 17: ”countries should aim to achieve debt to GDP levels that do not impede growth by adopting polices that put debt on a trajectory towards the 55% percent threshold. Governments should target debt levels below the estimated threshold (55%) to cater for recessionary periods”. Un Debt Anchor di 55%. Pues pa tur e show di AVP na 2009 awe e berdad ta riba mesa y ta ilustra cu MEP tabata tin un bon maneho financiero bou di Nel Oduber y Nilo Swean e tempo aya y ta e show politico di Mike Eman y influencia di prensa cumpra a trese duda den pueblo cual a brinda AVP (2) oportunidad pa goberna nan so. Esaki a desemboca den e desgracia historico pa Aruba redoblando e debe nacional den apenas 8 aña lagando un desaster financiero atras.

/// AVP a redobla e debe nacional di 43% pa 93%:

Parlamentario Endy Croes a mustra cu prueba di rapportnan di Banco Central con den e promer 23 aña di Status Aparte desde 1986 pa 31 october 2009 tur signatura di gobiernonan a laga nos pais Aruba den un posicion financiero manehabel y sostenibel cu un debe nacional di 43%. ( Bou di 55% cual ta recomendacion di IMF). Kiko a tuma lugar desde October 2009 pa 17 November 2017 ( periode di AVP) tabata algo desastroso. AVP a redobla e debe di 43% ( october 2009) pa 93% ( nov 2017). AVP a presta 2000 miyon pa sera deficit di nan presupuestonan durante 8 aña y riba esaki un otro 1600 miyon pa proyectonan Bo Aruba ( tin un rapport di Algemene Rekenkamer riba esaki). Pues un total di 3600 miyon florin. Riba tur esakinan AVP a mara Aruba na projectonan PPP “off balance” unda e pueblo aki mester paga 20 aña largo un suma di 82.4 miyon pa aña. Tur esakinan mas un interes di 232 miyon florin pa aña riba tur e plaka cu nan a presta. Esaki tin nos awe unda nos ta. Danki AVP! Esaki ta e desaster real cu AVP a causa conoci tambe como e Mega Debe. Parlamentario Endy Croes a splica cu e realidad aki mester keda graba den Parlamento y pesey a haña hopi nesesario pa conta pueblo e puro berdad. Pa conlcui esaki Mike Eman a grita den Parlamento cu e ta orguyoso di e debe mientras Benny Sevinger ta grita I dont give a damn. ( Het kan verkeren). Si no ta pa e actitud y maneho bochornoso di Mike Eman y AVP awe Aruba lo ta den un posicion mucho mas mihor y lo tabata tin shocks pa pasa door di Corona Virus y no ta na rudia pa ayudo. Laga e les di bida aki siña nos como pueblo cu palabra bunita y engaño ayuda pa prensanan comprometi no ta sirbi e pais ni nos futuro generacion. Ban hasi e promesa pa escoge Bo dirigentenan cu ta traha cu amor berdadero pa nan pueblo. MEP ta graba den historia pa esaki!

Comments

comments