Parlamentario Endy Croes: Gobernador a rechasa e Ley di Integriteit Ministers di Marlon Sneek na 2017 y no a firma esaki

Parlamentario Endy Croes ta amplia riba Ley di integriteit kandidaat ministers conoci tambe como ley di screening ministers. Un candidato promer cu e bira minister Bo ta wordo gescreen y si Bo no ta cumpli Bo no lo por bira Minister.

/// Marlon Sneek a presenta un Ley na 2017 pa acomoda Paul Croes:

Parlamentario Marlon Sneek di AVP na aña 2017 momento su intimo amigo Paul Croes tabata wordo investiga y ja caba Ministerio Publico a drenta su cas hasiendo huiszoeking y almismo momento esaki tabata den aña di elecion a pensa cu e lo kier bay scapa su amigo Paul Croes. Pues a bini cu un Ley pa regla screening di Ministers. E ley aki entre otro wordo traha pa proteha Paul Croes pero tambe pa proteha bagamunderia di Ministernan di AVP. Mas tristo ta cu 12 miembro di Parlamento di AVP a vota “voor” pa e ley aki cual Gobernador nunka a bekrachtig y a laga destrui esaki. Jennifer Arends Reyes, Mervin Wyatt Ras, Chris Dammers, Rene Herde, Lorna Verlack, Jeffrey Kelly, Donny Rasmijn, Norman Roos, Marlon Sneek, Desiree de Sousa Croes, Clariska Velasquez, Melvin “Donkey” Tromp tabata e KOOR cu a grita VOOR.

/// Gobernador a manda e Ley bek pa Raad van Advies:

Gobernador no a confia e manera cu e ley aki a wordo cambia . Como cu durante tratamento a presenta 2 nota van wijziging cu mas di 10 cambio y pues a cambia praktikamente e ley completo. Es decir e promer conseho di Raad van Advies tambe lo cambia drasticamente y no ta valido mas. Pa e motibo aki cual no ta mucho usual Gobernador a manda e ley cual ja tabata aproba pa e 12 cheerleadersnan di AVP e tempo aya un biaha mas pa Raad van Advies. Conseho cu a bino bek di Raad van Advies tabata devastador cu un conclusion como lo siguiente: Het Ontwerp kan NIET worden bekrachtigd”.

/// Algun di e cambionan devastador cu Parlamentarionan di AVP a hasi:

Den e ley di screening di Corsow cual tabata e lijndraad pa e ley di Aruba tin por ehempel obligatoriamente stipula na ki momento un candidato no por wordo nomina como candidato pa bira Minister. Pues tin un resumen di criteria na ki momento Bo no por wordo nomina e asina jama “limitatieve opsomming”. Por ehempel si e candidato pa bira Minister ta un sospechoso y ta bou investigacion e no lo por bira Minister. Den e nota van wijziging AVP a saca esaki afor. Den memorie van toelichting Marlon Sneek ta pone cu Parlamento a escohe pa no pone un resumen cu criteria na ki momento Bo no por wordo nomina como candidato pa bira minister y pues un persona bou investigacion of ta sospechoso por keda un candidato pa bira Minister. Dieptriest! Raad van Advies haña esaki totalmente incorecto. Tambe AVP a saca afor e parti di MOT. Normalmente ora di pasa screening tambe ta mira si e candidato lo a ricibi transacionnan sospechoso y via MOT ta investiga esaki. Akinan Marlon Sneek y AVP a saca ful esaki afor. Es decir cu cualkier candidato pa bira Minister no mester wordo gescreen si el a ricibi cualkier transferencia. Esaki hustamente tabata pa protyehe Mike Eman kende a ricibi transferencia di 50 mil dollar di Roberto Rincon.

/// Kier a logra pa nombra candidato bou investigacion:

Marlon Sneek y su abogadonan expertonan den bagamunderia di AVP ta agrega na Art 14 un extra lid # 3. Esaki ta splika cu un minister si e ta sospechoso den un caso bou investigacion pa cu un delito di acuerdo cu Wet van Strafrecht artikelen, 2:128, 2:129,2:130,2:234 t/m 2:237, 2:344, 2:347, 2:348 t/m 2:351, 2:353, 2:355, 2:357 t/m 3:362 van rechtswege lo wordo geschors. Kiko nan kier logra cu esaki? Un Minister bou investigacion por wordo nombra bek como Minister y despues di su nombracion e lo wordo geschors y por sigui cobra. Atrobe un parti pa acomoda Paul Croes e tempo aya. Nos lo amplia riba mas passages den otro artikel. Pero gewoon weg un Ley traha pa acomoda Friends & Family cual porcierto a wordo aproba pa 12 marjonetanan di AVP pero nunka a wordo bekrachtig pa Gobernador.

