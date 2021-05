Parlamentario Endy Croes: Fraude Electoral lo ta na cas di partido

Parlamentario Endy Croes a reacciona riba Mike Eman alrespecto “un “show” cu Mike Eman kier arma pa despista tur locual realmente ta tumando luga di e tantisimo corupcionnan di AVP. Mike Eman a bay gobernador y despues a tene un conferencia di prensa pa acusa Prome Minister Evelyn Wever Croes di un posibel fraude electoral pa razon cu lo kier introduci un scanner y a saca esaki completamente for di contexto. Te hasta a gaña cu ta mashinnan di Venezuela. Mike Eman ta keda un mentiroso y un manipulado,” e parlamentario di partido MEP ta bisa den su declaracion.

Mike Eman kier uza triki pa kita atencion di corupcionnan di AVP:

E ta bisa cu Mike Eman ta bou atake feroz di corupcion. Diferente di su exministernan ta bou investigacion y tin cu ya a haya sentencia . Paul Croes “hoofdrol” den caso IBiS tin sentencia di 4 aña di prison y 10 aña cu e no por ocupa ningun puesto publico, tampoco subi lista politico. Den hoge beroep esaki no lo cambia. Benny Sevinger ta bou investigacion pisa den caso Avestruz unda su mannan drechi manera Leoncita Arends y Abbath ta cera y Benny pronto lo ta next in line pa wordo yama pa bay duna cuenta. Otro excandidato di AVP Gaby Werleman tambe ta cera den e caso aki. Recien Rapport Forensico riba RDA a keda publica unda por mira mas candidatonan di AVP manera e “kroonprins” di Mike Eman esta Richard Arends a maniobra pa cobra 500 mil esta mei miyon florin den RDA sin ningun klasse di contract. E mes tabata Director financiero y e mes tabata paga su propio compania. Asina baho e cos aki a bay. Patrick Paskel y Speed amigonan intimo di Mike Eman via Tera Group a cobra na forma sin escrupulo y sin berouw 500 mil florin sin ningun contract. Pues tur esakinan AVP mester deal cu nan den porta di eleccion y ta p’esey mester bin cu algo pa desvia atencion. Donny Rasmijn tambe ta den e wea y lo bin pe mas despues, e parlamentario Croes ta bisa den su declaracion.

Conseho Supremo Electoral a produci un rapport na 2018:

Conseho Supremo Electoral ta un instituto totalmente independiente cu ta wordo goberna y supervisa pa Corte di Husticia y Algemene Rekenkamer y no door di gobierno di Aruba. Su presidente ta wordo nombra pa Corte di Husticia. Censo cu ta forma parti di Conseho Supremo ta esun encarga pa organisa eleccion di acuerdo cu e kiesverordening AB 1987 no 110 cual a conoce un ultimo cambio na 2001 esta 20 aña pasa. “Conseho Supremo Electoral a presenta un rapport devastador na 2018 alrepecto irregularidadnan di Mike Eman y AVP durante eleccion 2017 y a sugeri pa trece cambionan pa nunca mas cosnan asina por sosode. Den mesun rapport a indica cu lo desea di bin cu cambionan entre otro di digitalisacion mirando cu mundo henter ta inovando y Aruba no por keda atras riba e parti technologia.”

A solicita pa introduci un scanner :

Den e ley actual Kiesverordening AB 1987 no 110 cu ultimo cambionan eherce na 2001 tin ancra desde e tempo aya na artikel 52 lo siguiente: “ In plaats van stembiljet kunnen stemmachines worden gebezigd”.Locual mi kier splica ta cu si kier bay over na voto electronico, cual NO TA E CASO AWOR, esaki ya caba ta regla den ley. Kico Censo a propone? Kier introduci un scanner. Votacion ta bay normal, via stembiljet y bo ta yena esaki cu potlood cora manera custumber. Ora Bo caba bo ta dobla bo papel pa ningun hende mira esaki manera custumber y bo ta sali for di e stemhok, pues e casita di voto. Normalmente bo ta tira esaki den e tombola. Awor prome bo tira esaki den e tombola kier introduci un stand alone “scanner” cu no ta conecta riba ningun ningun internet. Cu bo stemblijet dobla ( No Habri) pues ningun hende por mira kico bo a vota bo ta pas’e riba e scanner y despues tir’e den e tombola.

E scanner ta un counter y ta conta e votonan mesora. Na final di atardi despues di 1 ora cu stemburau cera Aruba tin su resultado pre eliminar. No mester keda conta voto te marduga manera antes. Tombolanan lo wordo transporta na candal pa Censo y siguiente dia den presencia di hendenan di tur partido lo conta tur manual cu mas tempo pa asina tin e resultado definitivo final. Pues kier clarifica e intension y no tin nada di haber cu fraude electoral cu Mike Eman a cuminsa yora anticipando su derota fulminante na caminda.

