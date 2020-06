Parlamentario Endy Croes: Fraccion di MEP cu peticion pa extende e projecto di FASE

Parlamentario Endy Croes a amplia riba e projecto FASE. Diabierna ultimo Minister Glenbert Croes acompaña pa un delegacion di DPL, DAO y conseheronan a duna un presentacion na Parlamento di tur e trabounan cu nan a bin ta ehersiendo cu e e projecto di FASE ( Fondo di Asistencia Social di Emergencia). Enrealidad nunka Aruba tabata prepara pa algo asina pero den corto tempo a forma un structura pa sostene e projecto aki pa asina brinda mas tanto posibel asistencia na esnan cu a perde empleo pa motibo di corona virus esta covid 19.

/// Sigur no ta un tarea facil pero ta trata na atende tur hende:

Por a sinti e pasion cu Minister Glenbert Croes a splika tur lokual a wordo hasi y logra den corto tempo. Ohala por a logra mas pero ta un trabou imenso. Minister a gradisi tur e departamentonan cu a compañe pa e reunion aki kendenan ta e weso di lomba den henter e projecto. Mision ta pa trata na juda tur esnan afecta. Un grupo grandi a wordo juda pero realidad ta cu falta un grupo ainda kendenan pa diferente motibo no a logra haña un pago ainda pero hecho ta cu ta trahando riba nan.

/// A amplia FASE mei mei di e trajectoria pa acomopda pensionado y partimers:

Inicialmente un persona cu tin un pensioen y por ehempel tabata core Taxi of ta bende Lotto no por a bin na remarke pa e ayudo aki como cu ja e tin un entrada esta su pensioen. A re-evalua e reglamento aki y a flexibilisa e regla unda pensionadonan cu tabata tin un trabou lo bin den remarke pa Afl. 450,- enbes di Afl. 950,-. Asina e ayudo a jega pa un grupo mucho mas grandi. Por a tuma nota di hopi hende kisas no a duna number di banco corecto, of cuenta di banco ta riba nomber di otro hende, of no tin cuenta di banco atall ta otro aspectonan cu a trese tardansa pa por a corigi y buska informacion corecto buscando solucion pa kada caso.

/// Un total di 16.048 persona a solicita pa FASE:

Un total di 13.094 persona a aplika pa FASE mas 2955 ZZP’rs esta zelfstandig zonder personeel ( bv Lotteria, Taxie) cual a suma na un total di 16.048 peticion. Tur documento a wordo repasa manualmente persona pa persona. Un total di 12.043 persona a ricibi e asistencia aki te cu awor. E ajudo aki ta pa 3 luna.

/// Fraccion di MEP a pidi Minister pa extende e ayudo aki:

Parlamentario Endy Croes a splika cu despues di e ricibi tur informacion y analisis y projecionnan pa futuro cercano tur cos ta mustra cu nos mester atende cuestion di FASE mas profundo. Tanto a pidi cooperacion pa acelera esnan cu mester ricibi FASE ainda pero tambe nos mester ta consiente cu 3 luna no lo ta suficiente. A pidi Minister Glenbert Croes pa considera pa alarga FASE cu algun luna mas. Kisas 3 luna mas creando un espacio pa por tin un bista mas profundo con economia lo bay desaroya post covid 19 mientras ta tene pueblo trankil solucionando e problema. Minister Glenbert Croes tin comprension total y a priminti di lo hiba e peticion di Fraccion di MEP na nivel di Conseho di Minister. Mientrastanto Parlamentario Croes a splika di lo bay papia cu demas Fraccionnan di Coalision esta POR y RED pa buska un sosten mayoritario. Como cu AVP a vota contra e presupuesto di crisis di 1.3 Biyon na Maart ultimo no tin sentido pa pensa cu AVP lo sostene e peticion aki. Pa Fraccion di MEP e hende mester ta central y a yudo mester por yega pa esnan den nesecidad.

Comments

comments