Parlamentario Endy Croes: Ex directornan di WEB a faya barbaramente

Parlamentario Endy Croes ta splica encuanto algun decision tuma pa ex directornan di WEB cual ta pone Aruba den un posicion peligroso pa cu Hulanda. Parlamentario Endy Croes ta bis cu e kier pa ta hopi cla cu den su curason e lo ta hopi contento si tur empleado, tanto esnan publico y empleadonan di companianan estatal por haya nan 12.6% bek pero “lamentablemente nos no ta eynan ainda. E dia lo yega sigur!”

Kico ta un di e decisionnan cu exdirectornan di WEB a tuma ?

“Nos por a sigui e desaroyo di WEB di cerca y por a constata cu e exdirectornan en realidad a faya barbaramente den diferente decision crucial. Uno di nan ta e decision cu nan a tuma pa duna empleadonan 2 dia extra di vakantie. Esaki ta traduci su mes den alrededor 6%. Pues di e palabracion cu Hulanda pa Aruba yega na remarca pa keda ricibi entre otro Loonsubsidie Aruba mester cumpli pa corta salarionan di ambtenaar y empleadonan di companianan estatal cu 12.6% tot “nadere orde”. Cu e decision aki WEB ta desviando di palabracion di gobierno di Aruba cu gobierno di Hulanda. Nos no por permiti na e momentonan aki pa drenta den polemica innecesario cu Hulanda door di keda sin cumpli cu palabracionnan. No pasobra nos no kier para duro contra Hulanda pero hecho ta cu tin palabracion entre (2) gobierno. Mester remarca cu e placa di Hulanda ta cubri desde 2020 alrededor di 21 mil empleado cu tabata riba Loonsubsidie. Berdad cos ta drechando y esaki a baha bastante recientemente pero nos no ta ainda unda nos mester ta. Pio awor cu Covid ta aumentando atrobe y tin nos preocupacion.”

Gobierno a establece un cuadro ( marco) pa WEB:

Manera Promer Minister a acentua cu como Minister e no ta mete den WEB pero si a establece un cuadro esta un ( marco) dentro di cual gobierno kier mira WEB traha y cumpli asina cu e vision di gobierno. WEB tin tur libertad pa asina traha y sondea tur manera pa logra e vision aki. Uno (1) tabata pa percura pa reduci prijs di awa y coriente pa pueblo y dos (2) tabata pa busca alternativa pa traha cu energia mas limpi y no keda depende solamente riba HFO. Tur esaki teniendo na cuenta tratadonan internacional manera tratado di Paris 2050 pa baha emision di CO2 den aire pa contribui como pais pa combati global warming y climate change.

Reducion di prijs di awa y coriente a drenta na vigor desde Januari 2020 pero lamentablemente e parti pa traha cu energia mas limpi WEB no a logra. Desde 2010 WEB ta studiando materia manera LNG gas unda WEB a gasta miyones na companianan internacional pa tur sorto di conseho sin un decision final y un rumbo fiho.

Blackout di 3 di Juli 2021 a pone directornan den mas mal spot:

Di 3 di Juli 2021 Aruba a conoce un black out total net na momento cu turismo a cuminsa florece. Comercio y economia a sufri un perdida enorme. Gobierno unico shareholder di e compania estatal WEB a haci 3 pregunta na e directornan di WEB. (1) Kico a pasa? (2) Kico a haci pa evita cu el a pasa? (3) Kico nos ta haciendo pa evita cu e lo bolbe pasa? Riba e prome pregunta te cu awe gobierno no a haya un contesta oficial. Pa cu e di dos pregunta a ricibi un contesta cu WEB no a haci nada pa evita cu el a pasa. Contesta pa e di (3) pregunta WEB no a haci nada tampoco. “Directornan no por ta gana tanto placa anto no ta carga responsabilidad.”

Hedging ta caba na December 2021 :

WEB a hedge na 2020 na un prijs hopi abou esta na $38 dollar pa bari. “Contrario na Mike De Meza cu a causa desaster den WEB causando 300 miyon di perdida e tempo aya. E hedging aki di $38 us dollar pa bari ta termina december 2021. A resulta cu e directornan no a haci nada al cambio te ainda y awe ya caba prijs di petroleo ta na $74 us dollar pa bari. Aki tambe ta constata mas fayo den decisionnan crucial di e directornan. Tur esaki a causa cu a manda yama e directornan aden pa un reunion pero nan mes a prefera di uza clausulanan den nan contracto pa entrega nan retiro prome cu e fecha di dicho reunion. WEB ta para dilanti retonan grandi pa tuma decisionnan grandi y corecto na beneficio di WEB pero tambe pa henter comunidad.”

Comments

comments