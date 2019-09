Parlamentario Endy Croes: E siman aki lo mi acerca OM!

Parlamentario Endy Croes a splica cu e siman entrante lo pidi un cita cu Ministerio Publico. Manera ta conoci desde 2018 Parlamentarionan di Fraccion di MEP a tuma bastante tempo pa compila masha hopi informacion y documentonan riba e corupcion di siglo esta corupcion cu terenonan di pueblo. Asina Benny Sevinger cu su palabra magico ‘dezerzijds akkoord’ tabata firma tur e peticionnan pa cu tereno comercial pa un ‘clan’ masha cera di AVP.

Trikinan corupto

E triki tabata ta cu ta duna entre otro Leoncita and family un optie riba tereno riba nomber di un NV cu ainda no tabata existi. E caso di Dashaun NV ta un ehempel bibo y Benny ta coopera contra tur regla. Despues ta core lanta un NV pa bende e sharesnan di dicho NV unda ‘e tereno’ ta bay over den e benta aki pa miyones di florin. Casa di Gaby Werleman tambe na e mesun estil

o aki a bende un tereno na Eagle pa 3.5 Miyon US dollar. Pues bira miyonario den un frega di wowo cu manipulacion y corupcion den gran forma. Benny Sevinger su primo tampoco a keda leu.

Mester actua cu mas diligencia

Asina tin masha ehempel cu nos a compila y documenta y a entrega un keho hopi grandi na Ministerio Publico. No obstante cu a brinda espacio na Ministerio Publico kendenan ta traha completamente independiente, nos por tuma nota cu pueblo a cuminsa exigi mas atencion pa e caso aki. Nos ta compronde cu Ministerio Publico ta man yen cu hopi caso y entre otro e caso di corupcion di Paul Croes di AVP kende a bende rond di 2000 ontheffing y a ‘hit’ comerciantenan grandi entre otro hopi Chines hopi placa pero Ministerio Publico mester por tin tempo of sea exigi mas personal pa asina e otro casonan tambe por cana mas liher. Pueblo a cuminsa ataca politiconan cu nada ta wordo haci. Pueblo ta cuminsa crea dud

a den nos sistema cual Parlamentario Croes hustamente no kier. Croes a splica pueblo na multiple ocasion cu un politico no por mete den un investigacion. Como politico a haci nos trabou pa documenta tur e ‘robonan’ di tereno di pais Aruba y Ministerio Publico den su funcion tin e toolsnan legal pa haci e investigacion.

Tereno gate ta uno grandi

Como cu tin asina tanto peticion den pueblo, Parlamentario Croes a dicidi cu lo acerca Ministerio Publico e siman aki pa haci cierto preguntanan den nomber di pueblo y asina informa pueblo di e ‘status’ di e investigacion alrespecto tur esnan cu di un of otro forma a participa directamente of indirectamente den negoshinan miyonario di tereno esta cu patrimonio di pueblo. Informe cu a drenta algun siman pasa por a compronde cu e caso di Paul Croes cual pronto lo wordo trata bek den Beroep, den comparacion cu e caso di Benny Sevinger ta keda hopi chikito. Caso di tereno ta mucho pero mucho mas grandi. Ambos persona ta candidato riba e lista berde di AVP.

Recobra patrimonio di pueblo

Aunke di Paul Croes tabata un caso di algun miyon, esun di Benny Sevinger y Leoncita ta uno MULTI MIYONARIO y tardi of tempran esaki lo bin den publicidad unda pueblo alabes ta exigi pa recobra su patrimonio bek. Si ta auto of cas mester bende di ex mandatario encuestion y nan amigonan di campaña cu a participa den e corupcion mas grandi di siglo aki di acuerdo cu deseo di pueblo ‘so be it’. Parlamentario Croes ta sigui splica cu el a bishita 10 cas durante weekend y por sinti kico ta biba den pueblo. Wel banda di tur cos, expectativa riba e fraude y corupcion den tereno ta hopi halto y pueblo kier wak nan paga bek pa locual nan a haci. Imposibel un ex minister corupto te den su higra ta grita den Parlamento ‘I don’t give a damn’!

Cu e mensahe aki Croes lo bishita Ministerio Publico e siman aki y lo sa di informa pueblo bek. Afpak team lo mester activa unabes cu e caso aki keda presenta, Croes ta termina bisando.

