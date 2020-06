Parlamentario Endy Croes: Durante Reunion Publico gobierno a splica

Parlamentario Endy Croes ta amplia riba e reunion publico cual a tuma lugar diaranson. Parlamento a invita Minister di Finanas Economia y Cultura Xiomara Maduro pa trata entre otro liquiditeit steun cu Hulanda a ofrece e islanan pa cu corona virus. Berdad e crisis aki a dal mundo henter pero islanan manera Aruba cu ta depende practicamente di turismo a wordo afecta mucho mas fuerte cu paisnan grandi cu tin mas pilar economico y por absorba y “fall back” mucho mas facil riba pilarnan alternativo.

/// Minister Presidente a splika proceso pa restart economia:

Minister Presidente Evelyn Wever Croes a splika amplio di e plan cu Aruba tin pa jump start economia. Desde luna di april a bin cu un plataforma amplio di mas di 100 hende esta un comision grandi cu hopi hendenan prominente den comunidad den un mix di sector priva, sector publico, sector academico y sector civico asina jama Public Private Platform.

/// Kiko ta e Tarea di e Public Partner Platform:

E tarea di e comision Public Partner Platform aki ta pa crea un vision di un economia transforma. Pues no economia cu nos conoce caba. Nos ta buscando otro pilarnan economico banda di turismo cual lo por aporta pa den futuro unda Aruba lo por wanta cualkier shock of crisis riba su propio forsa. E Plataforma aki lo mester percura pa reformenan structural cu enfoke riba recuperacion economico y stabilidad garantisando alaves cresemento economico sostenibel.

/// Con e structura ta hinka den otro:

Na cabez di e structura aki tin un Think Tank. Den e Think Tank aki tin hendenan prominente den comunidad manera entre otro ex gobernadornan kendenan por duna guia y conseho na e stuurgroep. Bou di e stuurgroep ( cual ta consisti di hendenan semi publico y priva ) tin 3 Sub Comision. E comisionnan aki ta reparti den 1. Sub Comision di Stabilisacion y Estimulo cu ta cai directamente bou di Minister di Finansas Economia y Cultura ken ta trek e comision aki. Number 2. ta Sub Comision Fast Track y reactivacion di economia cual ta cay bou Minister di Infrastrucura Marisol Lopez Tromp kende ta trek e comision aki y number 3 ta Sub Comision Inovacion y Sostenibilidad cual ta cay bou Minister President Evelyn Wever Croes kende ta e trekker di e comision aki.

Asina cada Sub Comision ta raporta na su stuurgroep kende na su turno ta debati e ideanan y proyectonan cu Think Tank pa presenta e conseho final na Ministerraad pa un decision final. Asina lo inclui tur sectornan den idenan grandi pa hunto nos logra restart y jumpstart nos economia. Pues finalisando trabounan ta masha hopi y mester keda enfoca riba hopi cos pareew pa logra reskata e pida baranca aki. Cu curashi determinacion y positivismo nos lo logra.

