Parlamentario Endy Croes: Durante reunion di CITGO, Arends hopi nervioso ta tembla y ta gaña so

Parlamento di Aruba a trata diahuebs ultimo e ley pa apodera 3 minister esta Minister President, Minister di Financien y Minister di Infrastructura pa por firma y termina e contracto cu CITGO conosi como e “Termination Agreement”.

Richard Arends masha masha nevioso kisas ta sconde algo?

Lokual a resalta durante e debate aki cu a bay como 12 ora largo ta e actuacion y comportacion di Richard Arends di AVP. Richard Arends kende ta autor y esun cu a forma parti di tur negosacion di e contracto di CITGO dado momento a bira masha masha nervioso unda den su betoog apenas por a papia. Cu un stem temblando e tabata suplica gobierno pa No kere CITGO. Alaves e tabata suplica Gobierno pa No kere cu CITGO No tin plaka paso di acuerdo cu Richard Arends cu CITGO tin hopi plaka.

Richard Arends a forma parti di e Wine Dine & Dance den e negosacion:

Dado momento Parlamento no por a compronde e plegaria di Richard Arends tampoko por a decifra su comportacion nervioso y precupacion. Hustamente Richard Arends a front gobierno di AVP den e grupo di negosacion pa cu CITGO y tabata parti di e “Wine & Dine and Dance” cu Roberto Rincon den su mansion na Housten cu escort service. Alaves a biaha den avion priva di e ehecutivonan aki cu awe ta sera. Kisas pa e motibonan aki Richard Arends sa cu CITGO tin plaka y a keda roga Gobierno pa No firma e Termination Agreement y pa NO kibra e contracto? Lokual Richard Arends no a splika y tampoko a reaciona riba pregunta di diferente Parlamentarionan pakiko AVP, ( Mike Eman, Mike de Meza y Richard Arends) no a firma contract e CITGO cu tin plaka esta CITGO Petroleum Corporation? Pakiko a Richard Arends y “gang” a firma cu CITGO Holding Aruba LCC, CITGO Aruba Refinery y CITGO Aruba Termninal 3 CITGO lanta den pura, bashi y sin plaka? Ta pa e motibo aki CITGOnan lanta na Aruba no tin plaka pa inverti. Potretnan recien a ilustra den e estado critico cu tanto e Refineria y Terminal ta aden y cu e CITGOnan bashi No a cumpli cu nan contract y obligacion.

Richard Arends a cuestiona gobierno cu gobierno lo kier bende e Terminal:

Lokual a straña tur hende durante e debate ta momento Richard Arends cu un stem temblando a cuestiona Gobierno cu Gobierno lo kier bay bende e Terminal. Esaki ningun momento ta e caso. Lo contrario cu su Gobierno di AVP kendenan na 2016 si kier a bende e Fuel & Marketing Supply Aruba y esaki a wordo splika te hasta den e Memorie van Toelichting di e Ley AB 2016 no 50 paraaf 8. Textualmente redacta “ Het land is voornemens deze aandelen tijdelijk onder te brengen bij RDA, VOORUITLOPENDE op een mogelijke verkoop van Valero Marketing & Supply Aruba N.V. aan een derde partij. Geschatte marktwaarde 40 miljoen”. Gobierno actual semper a papia di lease e Terminal pero no duna ni bende ningun operador. Pa e motibo aki a lanta un compania di pais Aruba ( TDEA) esta Terminal Di Energia Aruba pa garantisa cu e Terminal di awor pa futuro keda den man di Pais Aruba y pues keda di Pueblo.

Richard Arends hopi nervioso kisas paso su number lo hunga?

Finalisando Parlametario Endy Croes no por a decifra e nerviosismo di Richard Arends durante henter e reunion. E tabata “gaga” y su stem constantemente temblando. Richard Arends tabata bruha yen di cos cu otro. Momento cu Endy Croes a entrega e mocion pa exigi RDA dentro di 4 siman bin duna amplio splikacion na Parlamento riba e rapport Forensico cual awor ta kla, Richard a bandona sala y a regresa te bandi 9pm anochi momento di votacion. Kisas Richard Arends ta precupa cu awor cu e terminacion di e contracto ta bira realidad mas liher e berdad lo bin dilanti y pueblo lo mira cuanto miyones el a strika den henter e deal aki? Kisas Richard Arends ta precupa cu e rapport Forensico? Kisas Richard su number tambe ta bay hunga pronto? Puitonan lo sali awor for di e macuto y Ministerio Publico pronto lo tin bastante mas trabou. Tempo ta e mihor amigo di pueblo.

