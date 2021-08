Parlamentario Endy Croes: Durante reunion COHO Mike Eman a core bandona sala

Parlamentario Endy Croes a splica cu diaranson ultimo den sala di Parlamento tabata tin un (OB) esta Openbare Bijeenkomst unda Promer Minister di Aruba hunto cu Director di Financien y ehecutivonan di DWJZ a duna un update riba e avansenan cu Hulanda y otro islanan den Reino despues cu a yega na un consensus riba COHO y RAFT.

Aruba y islanan a sufri un golpi hopi duro door di Covid 19:

Desde 13 di Maart 2020 momento cu Corona Virus a bati na porta di Aruba esaki a cambia tur cos pa nos. Den rapport di rating agencies manera Standard and Poors Aruba a sali # 1 den un tabel di 122 pais pa pais mas afecta. No por ta otro como cu nos unico pilar ecomomico esta turismo a shut down completamente y esaki tabata obvio.

Hulanda a presta 1000 miyon caba na 0%:

Hulanda a pone nan mes disponibel pa yuda e islanan pero a bin cu condicionnan y algun di e condicionnan tabata demasiado fuerte. Finalmente Aruba y demas islanan den Reino despues di 13 luna di negociacion a yega na un consensus pa tanto e ley cu lo cubri COHO ( e banco cu lo presta e islanan) y RAFT di cual CAFT lo rigi bou di dje. Hulanda mientrastanto a presta Aruba na 5 ocasion esta 5 tranche un total di 903 miyon na 0% di interes te cu derde kwartaal di 2021 y tin proyecta un prestamo di 180 miyon pa e ultimo kwartaal di 2021. Pues hunto mas di 1000 miyon florin na 0% di interes.

Mike Eman a core sali di sala pa no scucha su berdad:

Momento cu Parlamentario Endy Croes a hiba palabra Mike Eman a bandona sala. Endy Croes ta bisa cu entre otro el a splica con AVP y Mike Eman a presta 2200 miyon florin riba mercado internacional pa solamente cera deficit di presupuesto den nan 8 aña di gobernacion y mal maneho anto sin ningun “crisis”. Pa despues Mike grita cu e ta orguyoso di e debe. Abusando di e confiansa di pueblo. “AVP a redobla e debe nacional y a redobla interes riba placa presta unda Aruba ta pagando awe 232 miyon florin pa aña solamente na interes riba placa cu Mike Eman a presta. Esaki ta igual na 635 mil florin pa cada dia pa proximo 20 aña.” Parlamentario Croes a splica si no ta pa e mal maneho di Mike Eman Aruba no mester a mendiga asina tanto y por tabata tin mas shocks pa asorba e crisis riba su propio. Awe Mike Eman kier splica Promer Minister Evelyn Wever Croes con pa atende cu e crisis y cu finansas? Wel Mike no a keda den sala pero a core sali y a regresa momento Parlamentario Croes a termina su speech. Parlamentario Croes a splica cu esaki ta demostra con cobarde Mike Eman ta. A keda 4 aña sin representa su votadonan y awor ta drenta sala by choice ora ta cumbinie. Parlamentario Endy Croes ta bisa cu e ta considera Mike Eman un x Lider cu a desgracia pais Aruba alabes un x Lider bon cobarde.

