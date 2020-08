Parlamentario Endy Croes: Durante Openbare Bijeenkomst a splica

Parlamentario Endy Croes a amplia riba e Openbare Bijeenkomst cu a tuma lugar diahuebs ultimo den sala di Parlamento unda a trata Covid 19 hopi extenso. Un reunion cual a dura porcierto 8 ora continuo. CEO di ATA Sra. Ronella Tjin Asjoe Croes a amplia riba Cluster number 8 cual Turismo y Comercio ta forma parti di dije den henter e structura di e Crisis Team dirigi pa Rampen Bureau. OMT ( Outbreak Management Team) hunto cu e Cluster(nan), den e caso aki Cluster 8, ta bin hunto y ta propone e plan cu un of otro solucion. Despues di debati riba esaki ta pasa esaki pa e (OT) Operational Team kende ta controla esaki y ta duna nan opinion y huzga si esaki ta e solucion corecto na e momentonan ey. Despues e Operational Team ta pasa esaki pa e (BT)esta e Beleids Team. Den e Beleids Team ta incopora Minister President, Minister di Salud y/of Minister di Husticia cual ta e (3) Ministernan cu ta carga e responsabilidad final di henter pais den un calamidad y crisis di acuero cu ley.

/// Second wave di Coved a frena e cresemento den turismo:

Di acuerdo cu informacionnan ricibi den e prome luna desde cu a habri frontera bek repectivamente 1 di Juli cu Canada y islanan ruman y 10 di Juli cu USA cual ta nos mercado primordial ocupacion di Hotel a alkansa 7.5% den luna di Juli. Den luna di Augustus tin projecta entre 19-25 mil turista. Lamentablemente e “outbreak” di e di dos ola di Covid 19 tin su influencia y efecto riba nos turismo. Por ehempel TUI di Hulanda a cancela su buelonan y Hulanda tin Aruba riba lista orañe. USA tambe turistanan ta mas cauteloso y tur esaki den combinacion cu tur e protocolnan cu mester cumpli cune ora Bo mester biaha a trese cune cu no lo alkansa e proyecionnan haci pa Augustus. Te cu 26 di Augustus faltando 5 dia pa luna sera Aruba a ricibi 13.364 turista mientras expectativa ta cu hunto cu esnan cu yega den ultimo 5 dianan por logra sera luna entre 16-17 mil turista. Algo menos cu e proyecion di minimo 19000 pa cu luna di Augustus.

/// Pa November y December tin 3 scenario traha:

Apesar di tur esaki ta spera cu por jega projecion pa September aunke mester accentua cu September nunka tabata e mihor luna pa turismo. ATA-AHATA-ATSA -AAA ta traha den un circuit hopi di serca cu otro. Tin (3) scenarios esta a. Optimismo, b. Conservativo,c. Worse case scenario. Scenario Optimismo Aruba lo alkansa 40% pa cu luna di November y December, scenario Conservativo esaki lo ta 30% y e Worse Case scenario esaki lo ta 20%. Pues ta preparando pa diferente scenarios.

/// ATA cu un Position Paper den preparacion pa habri cu Latino America:

Enbista cu ta importante e balance entre controla e corona virus y re-start nos economia, ATA a splika Parlamento cu nan tin riba mesa un Position Paper unda nan ta discutiendo detayes cu paisnan Latino Americano entre otro Argentina, Colombia, Peru, Brasil pa reaunuda vuelonan pa Aruba. Kisas esaki por logra den luna di October. Aeroliñanan manera Copa y Avianca ta den proceso pa inicia cu (2) buelo semanal y poko poko esaki lo keda aumenta. Nos disciplina na cas ta di vital importancia pa asina nos por controla e virus aki buskando e balance entre nos Salud y Economia. Nos lo keda positivo trahando duro den Team pa hunto nos logra saca Aruba for di e pior crisis di su historia.

