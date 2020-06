Parlamentario Endy Croes: Durante IPKO a vocifera  Algemene Rekenkamer di Hulanda tambe a faya barbaramente den su rapport

Parlamentario Endy Croes a splika cu Nederlandse Algemene Rekenkamer recientemente pa ta exacto 20 di Mei 2020 a entrega un rapport na Tweede Kamer der Staten General bou di e titulo “ Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019” di Ministerio di Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Algemene RTekenkamer di Hulanda a skirbi riba pagina 7 di e rapport lo siguiente: Dia 10 di October 2010 ( 10-10-10) Hulanda a tuma riba su encargo mayoria debenan di paisnan den reino Aruba-Curacao y St Maarten, pa asina e paisnan despues di renobacion di nan Statuut ( Status nobo) por inicia cu un Finansas Publico saludable”. E citaat aki sinembargo ta uno incorecto. Algemene Rekenkamer di Hulanda a faya akinan. Hulanda enrealidad a paga debenan ( of tuma debenan over) 1.6 miljard Euro di Curacao y St Maarten pero NO di Aruba. Aruba a haña su Status Aparte desde 1 di Januari 1986 esta e Status Aparte cu Betico Croes cu su partido MEP a lucha pe cu sosten di henter e pueblo. Tempo aki Aruba a presta 100 miyon florin net tempo Lago a sera pa asina por a drenta Status Aparte y Aruba a paga esaki bek. Pues na ningun momento Algemenbe Rekenkamer di Hulanda tin rason y Parlamentario Endy Croes ta pidi Hulanda corecion riba esaki.

/// Durante reunion di IPKO a trese esaki dilanti:

Dianan 10 y 11 di Juni tabata tin conferencia di IPKO virtual cu participacion di Parlamentarionan di Aruba, Curacao, St Maarten y Hulanda. Parlamentario Endy Croes a splika Parlamentarionan Hulandes di e error aki y a pidi pa e wordo corigi. Alaves Parlamentario a splika cu tanto Bosman y Van Raak ta trese e informacion incotrecto aki den Tweede Kamer y ta informa pueblo Hulandes incorecto.

/// Si no ta pa e Crisis den 2020 lo a jega un Surplus di 46 miyon florin:

Parlamentario Croes ta condena e hecho cu un instancia asina halto cu profesornan y personanan academico por comete un error di e magnitud aki. Berdad ta cu desde 2009 pa 2017 e periode di gobernacion di Mike Eman 1 y 2 e pais aki a wordo desgracia financieramente prestando 2000 miyon creando un Mega Debe pa e pais aki. No obstante esaki Hulanda tabata tey y tabata mira kiko ta pasando y no a hasi esfuerso pa stop e locuranan di Mike Eman. Den apenas dos aña Gabinete Evelyn Wever Croes a cambia rumbo di nos pais y comberti deficit di Mike Eman di 444 miyon pa un Surplus na 2019 cu miras pa un di dos aña consecutivo di un Surplus fiha na 46 miyon pa 2020. Lamentable e Crisis mundial a cambia awor e panorama den su totalidad. Pues informacion incorecto di un instancia manera Algemene Rekenkamer di Hulanda no lo contruibi pa educa 4 paisnan den Reino. Terminando nos ta keda cu e Fe y speransa cu trabounan duro y creatividadnan enorme lo sa di saca nos pais padilanti.

