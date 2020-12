Parlamentario Endy Croes: Drentando ultimo dianan di aña 2020

Parlamentario Endy Croes a splika cu nos a drenta e ultimo siman y ultimo dianan pa cu aña 2020. Berdaderamente un aña particular. Un aña cu nunka ningun experto na mundo a anticipa di lokual e Covid 19 por a significa pa henter mundo. Un aña cu Covid 19 a paralisa economia mundial y Aruba cu ta depende practicamente di turismo a sufri mas cu hopi otro pais. Un aña cu gobierno di Aruba como Team lidera pa nos Promer Minister Evelyn Wever Croes mester a lora manga di camisa pa atende un Crisis Mundial hamas bisto.

/// Pa sostene pueblo trahador a bin cu Loon Subsidie:

Den e pandemia aki Aruba su unico pilar economico a sufri un impacto nunka bisto. Hotelnan mester a sera nan portanan y airport a sera pa tur buelo unda consecuentemente den e cadena di turismo y tur mercadonan economico cu ta conecta na turismo alrededor di 37000 persona a hera keda sin trabou. Gobierno a cuminsa inverti den e ser humano pa e por mantenenan na trabou y cu un entrada y asina a cuminsa duna tur doñonan di companianan un sosten den forma di loonsubsidie. Te cu november un total di 21000 empleado ainda ta cobrando nan salaris mediante e plaka cu gobierno ta subsidia entre otro companianan priva. Esaki sigur a brinda un ayudo enorme. Banda di esaki gobierno a duna companianan Afl.4000 florin pa cada kwartal pa por a paga entre otro huur y ultilidad. Pa esnan cu a perde trabou por completo door di Covid 19 gobierno a introduci FASE unda nan por a cobra Afl. 950 pa luna y esnan cu ta cay bou ZZP tambe a ricibi un sosten. All by all mas di 250 miyon florin inverti den e pueblo trahador pa mantene nos economia lorando y nos hendenan trahando.

/// Minister President a maneha e crisis aki formidabel:

No obstante cu tin un Crisis Team y cu Hulanda medienate RIVM ta brinda nos ayudo cu conseho, ta keda na Aruba pa tuma e desicionnan final. Den tur esaki Minister Presidente di Aruba Evelyn Wever Croes den combinacion cu Minister di Salud Danqui Oduber a hasi un trabou sublime. Minister Presidente a tuma desicionnan corecto unda awe nos ta mira su frutanan. A logra habri bek pa turismo poko poko pero sigur cu protocolnan cu por garantisa e siguridad di nos comunidad. Ta keda awor na Aruba pa desplega su disciplina pa hunto nos por vense e Covid 19 aki. Aruba no por supera un otro total lock down y pa evita esaki tur dia Promer Minister ta hasi e suplika na cada concuidadano pa nan demostra e disciplina total pa hunto nos logra esaki. Disciplina pa cu e protocolnan establesi ta e caminda pa e victoria. Parlamentario Endy Croes ta termina suplicando pueblo pa ban uni hunto den e luccha aki pa nos por supera e virus aki esta Covid 19. Terminando nos ta sigur cu aña 2021 lo bay ta un aña mucho mas mnihor cu 2021.

