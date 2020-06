Parlamentario Endy Croes: Dicon AVP ta keto riba 50 mil dollar di Mike?

Parlamentario Endy Croes a baha pisa den conferencia di prensa dialuna mainta alrespecto e plaka preto cu Mike Eman a ricibi atraves di un transferencia di Roberto Rincon pa su cuenta bancario riba Fundacion Campaña Mike Eman 16 di September 2013 net 11 dia promer cu elecion di 27 September 2013.

/// Keho oficial a wordo hasi:

Parlamentario Endy Croes a splika cu ta hopi frapante con Mike Eman ex Promer Minister di Aruba ta tribi di ricibi “regaldo” pa campaña den porta di elecion. mas tristo ta cu Mike Eman tabata sa hopi hopi bon cu Roberto Rincon tabata wordo acusa door di USA pa soborno di mas di 1000 miyon di dollar y ta buska pa husticia Americano. Noticianan aki a sali den prensanan skirbi entre otro den Solo di Pueblo na varios ocasion. Lamentablemente no tabata tin “prueba” durante e temponan aya. Finalmente a logra pone man riba pruebanan palpante di e transferencia(nan) aki. Asina a logra entrega un keho oficial alrespecto.

/// Banco, MOT, Ministerio Publico a cumpli cu e ley LV LWTF?

Parlamentario Croes den nomber di Fraccion di MEP a manda diferente pregunta pa diferente ministers. Entreotro Promer Minister, Minister di Husticia y Minister di Financien. Fraccion di MEP ta interesa pa sa si e instancianan concerni a actua conforme leynan existente. Por ehempel e Banco encuestion a meld “tijdig” e transacion di 50 mil dollar aki na MOT? ( Meldpunt Ongebrijkelijke Transacteis). Dado caso Banco a cumpli cu MOT, MOT a bay over na meld esaki na Ministerio Publico conforme ley? Otro pregunta ta si Ministerio Publico a meld esaki momento cu a screen Mike Eman na september/october 2013 promer cu Mike Eman a bira Promer Minister pa di dos biaha? Parlamento tin deber di sa si instancianan a cumpli cu Ley. Con por ta cu Mike Eman a bira Promer Minister pa un di dos periode y a pasa screening cu transferencianan di plaka preto na e manera aki pa su Fundacion unda a usa e plaka aki pa cumpra votos? Interesante pa nos sa. Si e Ley a wordo respeta y aplika debidamente y instancianan a cumpli cu ley di MOT aki, Mike no lo por a bira Promer Minister nunka pa di dos biaha y Aruba lo a scapa di e maneho desastroso y bochornoso y awe Aruba lo ta mucho mihor para. Parlamentario Endy Croes a splika cu preguntanan a sali y ta enespera di contestanan oficial.

