Parlamentario Endy Croes: Di un Citgo Deal mafioso di Mike Eman y Mike de Meza pa 29 interesado potencial

Parlamentario Endy Croes ta splica cu recientemente un total di 101 compania a expresa nan interes pa un proyecto na Aruba di cual 57 a expresa interes den e Refineria actual y 29 a cumpli cu tur documento esta Due Diligence y Proposal y a ta pasa pa e siguiente ronda. E Destaho Publico tabata uno digital cual a bay completamente transparente cumpliendo cu reglanan di World Trade Organisation brindando tur interesado un fair chance. Dropboxnan a wordo habri den presencia di entre otro Notaris Chamila Tromp. Esaki ta muestra con ta traha na drechi y corecto kitandando asina e stempel y mancha di corupcion miyonario den e Citgo Deal di Mike de Meza y Mike Eman. Tur carta a wordo hunga riba mesa y nada bou “Meza”.

/// CITGO Deal tabata uno desastrozo:

Nos por corda con Mike de Meza y Mike Eman pa algun aña a biaha rond mundo den eerste klas malgastando plaka di pueblo pa purba atrae un interesado pa Refineria. Di Brazil pa Mexico, pa Colombia, pa Merca y asina nan a keda trip riba custia di pueblo. Despues a laga Utilities paga Private Jet pa nan a cuminsa nan trajecto cu nan amigonan nobo di Venezuela. Despues a laga private Jet buscanan y hibanan Housten serca Roberto Rincon. Tabata tin parandanan den Limousine cu jen di “chick” all inclusive tur riba creditcard di nan amigo. Asina nan tabata negosha y asina nan tabata wordo cumpra. Den Parlamento Minister Glenbert Croes a declara cu a cumpra 26 horloge Rolex y diferente di nan a haña regaldo. Den un di e tantisimo mancionnan luhoso di Roberto Rincon a sera un deal esta e Citgo Deal. Mike de Meza , Paul Croes, Mike Eman, Benny Sevinger y Richard Arends por elabora mas riba e “true story” nan aki. Richard Arends a cobra 500 mil florin via su compania Horizon pa duna advies na RDA mientras cu Mike de Meza a fix un contract miyonario di un salario di Afl.23 mil florin pa luna pa Richard himself como CFO di RDA y pa kibra e contracto luho aki ta costa 2 miyon florin. Tin gobernante tin curashi pa abusa di confiansa di pueblo y awe ainda tin e pudor te ple cu nan no a kibra un copie.

/// Gobierno a coopera pa un CITGO deal desfaborabel:

Gobierno di Mike Eman a coopera pa strangula Aruba cu un deal desfaborabel. Mas di 2000 pagina di un contract cu a wordo scondi pa Parlamento. Desde cu a firma y a ricibi algun pago di huur pa e facilidad e fiesta a cuminsa mesora cu amigonan di Mike Eman y Mike de Meza. Un total di 3 fiesta di apertura di un Refineria cu nunka a habri. A malgasta alrededor di 20 miyon florin di RDA desde 2016 pa 2017. Investigacion Forensico a caba di bin kla y pronto e rapport aki lo ta na Parlamento. Klaro cu lo entrega keho penal contra esnan cu a djo djo den RDA. Na April 2020 Gabinete Wever Croes a logra firma un “Termination Agreement” cual a saka Aruba di un “hostage” unda Aruba desde Mei pues un luna despues di a kibra e contract cu CITGO por a subi mercado internacional pa buska interesado y den 2 luna di tempo ata e resultado. Di 57 compania interesa pa un State of the Art Refinery un total di 29 a cumpli cu tur pero tur cos. Its a matter of time pa realisa un “BON DEAL” pa pais Aruba di un inversion miyonario desaroyando nos segundo pilar economico bek creando cupo di trabou y boost up nos economia. Cu pasenshi y perseverancia nos lo logra.

Comments

comments