Parlamentario Endy Croes: Den menos cu dos aña Aruba a cuminsa recupera

Parlamentario Endy Croes ta splica cu den temponan hopi dificil e gobierno aki ta logrando cosnan grandi. Figurabo si Mike Eman y AVP no a desgracia Aruba na e manera cu nan a haci’e con mihor nos lo por ta awe. Mike Eman y AVP a percura pa un Mega Debe y un desaster financiero nunca bisto mientras momento cu pueblo a core cu nan, nan a baha na awa lagando dos mensahe pa pueblo cual porcierto ta prohibi pa lubida. Uno tabata ta cu Mike Eman y AVP ta orguyoso di e debe y e debe t’ey pa nos tur pag’e pa futuro. E di dos: Benny y AVP den nomber di Mike Eman a splica cu “Nan, esta AVP no ta give a damn” cu locual nan a haci cu e pueblo! Esaki ta refleha e responsabilidad y e stimacion cu Mike Eman y AVP tin pa e pueblo aki.

Desaster laga atras pa AVP

No solamente nan a desgracia e pais aki financieramente pero tambe a laga un desaster social atras. Por ehempel, e ex-minister Social di AVP tabata mucho ocupa ta bende permiso y cu su negoshi di 2000 onheffingen, enbes di tabata atendiendo problemanan social di pais Aruba. Pues cu cambio di gobierno tur e bagamunderianan aki a pasa pa pasado. Gobierno actual – bao di condicionnan sumamente desfaborabel – mester a busca formula pa saca Aruba dilanti. No mester perde for di bista e hecho cu banda di e desaster cu AVP a laga atras nos tin un Hulanda cu ta pone hopi presion y condicionnan despropocional pa Gabinete Wever Croes. Hulanda ta co-culpabel di e situacion actual. Alabes e situacion delicado di Venezuela.

Logronan positivo

Den tur e turbulencia aki Gobierno a percura den menos di dos aña pa diferente cos positivo sosode. Uno a percura den 2018 pa un presupuesto budget neutral y no a bin presta extra placa den luna di december manera cu AVP a haci pa 8 aña largo. Gobierno a percura pa amplia canasta basico buscando e alivio pa pueblo. Gobierno a aumenta minimunloon y a baha loonbelasting. Tras di trabaonan duro di Ministernan por mira cu Aruba tin por ehempel un Turismo creciente cual porcierto den un publicacion recien Aruba ta na number 4 den e top mundial pa cu RevPAR esta Revenue per Available Room (entrada pa kamber disponibel) pa locual ta trata e promer 6 lunanan di aña na un balor di $259.47 dollar. Pa locual ta trata economia tambe a cuminsa duna tendencia di mehoracion y ta creciendo. Last but not least, trabaonan duro riba e tereno di labor. Nos por a tuma nota di un rapport recien publica unda a confirma cu desempleo na Aruba a conoce un rebaho substancial den comparacion cu aña 2017 y esaki hustamente ta refleha bek riba e trabaonan cu ta wordo desplega. Sigur nos no ta ainda unda nos lo kier ta y sigur esaki lo tuma mas tempo promer cu por tin Aruba riba rails atrobe despues cu AVP a “ontspoor” Aruba. Nos lo percura pa sigui traha dia y anochi pa rescata Aruba y garantisa e trankilidad y felicidad bek di nos pueblo.

Gabinete Wever Croes haciendo lo imposibel bira posibel den corto tempo. Croes ta termina pidiendo pueblo e comprension necesario pa hunto nos persevera pa lo mihor, anto Sin Miedo!

