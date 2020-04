Parlamentario Endy Croes: Den crisis mester evalua tur posibilidad

Parlamentario Endy Croes a splika cu ta hasiendo tur ehersicion pa asina por acoda comunidad mas mihor posibel pa e temporada duro cu nos ta bay pasa aden. Manera nos sa Corona Virus a ataka mundo henter na un manera feroz sin precedente. E pandemia aki tin mas di 2.2 miyon hende infecta cu mas di 145 mil morto world wide cu ta mustra e gravedad di e lucha mundial contra Corona Virus. Consecuentemente economia mundial a colapse y Aruba no ta diferente.

Gobierno nan rond mundo buskando solucion:

Gobiernonan rond mundo ta buskando solucion primeramente pa bringa e virus tratando na salba bida di concuidadanonan. Na di dos lugar ta buska e manera corecto con pa “wanta” y scapa economia di nan pais tratando na buska e “mix” corecto di ayudo pa asina sostene e empleado y e homber chiquito pa e por biba y come mientras ta buska tambe e ayudo pa comerciante pa brindanan sosten pa wanta nan negoshi te momento cu cos drecha bek. Den esaki ta sondea e balance con lo por hasie mihor. Hulanda por ehempel cu tur su expertonan tampoko por a calcula kiko exactamente e efecto lo bay ta pero a pidid Tweede Kamer un aprobacion di un bandbreedte entre 10 miljard y 20 miljard pa cuminsa atende cu pueblo y comercio. Esaki ta pa duna un ehempel cu e no ta fasil.

Parlamentario Endy Croes kier pa gobierno kita e EU Standard riba galiña y carni:

Den e crisis aki lokual ta precupante ta e cantidad di hendenan kendenan ta perdiendo trabou. Segun calculacion esaki lo por alkansa 25000 hende directo of indirecto relaciona na e industria di turismo. Enbista cu e realidad aki nta deber di tur gobierno pa duna un contribucion y sosten na henter e pueblo. Un contribucion agrega ta si gobierno por logra redusi prijsnan di algun comustibel den crisis. Galiña ta rank den esnan mas halto cu consumidor ta usa. Actualmente Aruba su maneho ta basa riba Standardnan Europeo esta EU Standard pa asina permiti importandornan pa por importa galiña. Pa comply cu e Standard halto aki tin su exigencianan cual finalmente ta hasi e prijsnan tambe mas halto. Brazil por ehempel ta e exportador mas grandi di galiña y carni. Rond mundo paisnan grandi ta importa esaki na tonelada. Aruba sinembargo pa cumpli cu EU standard no ta wordo permiti pa importa for di entre otro Brazil of Colombia entre otro. Sinembargo ta existi otro standardnan internacional cu exportadornan ta cumpli cune cu paisnan grandi ta consumi sin ningun riesgo. Eliminando e EU Standard y permiti importadornan importa di otro paisnan lo trese un rebaho di alrdedor di 20% riba entre otro galiña pa pueblo. Parlamentario Endy Croes a termina splikando cu gobierno ta hasiendo su maximo esfuerso y nos lo pusha den e direcion aki pa asina hasi prijsnan satisfactorio y alkansabel pa pueblo den temponan dificil. Hunto y cu hopi creatividad nos mester por logra supera e temponan dificil nos dilanti minimalisando e dolor pa pueblo.

Comments

comments